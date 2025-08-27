Рейтинг@Mail.ru
Свыше 170 тысяч человек посетили инвестпортал Московской области
11:43 27.08.2025
Свыше 170 тысяч человек посетили инвестпортал Московской области
Свыше 170 тысяч человек посетили инвестпортал Московской области
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Посетителями инвестиционного портала Московской области стали более 170 тысяч пользователей с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве подчеркнули, что на портале собрана вся необходимая информация для открытия и ведения своего дела в регионе, в том числе доступные меры поддержки. Также на портале есть информация о регионе, региональном инвестиционном стандарте, мероприятиях и образовательных программах для предпринимателей, инфраструктуре для бизнеса, меры поддержки, пошаговый алгоритм выхода на экспорт и многое другое. Кроме того, функционал инвестпортала Московской области позволяет в один клик оставить обращение в ЦУР "Бизнес".
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Посетителями инвестиционного портала Московской области стали более 170 тысяч пользователей с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что на портале собрана вся необходимая информация для открытия и ведения своего дела в регионе, в том числе доступные меры поддержки.
Также на портале есть информация о регионе, региональном инвестиционном стандарте, мероприятиях и образовательных программах для предпринимателей, инфраструктуре для бизнеса, меры поддержки, пошаговый алгоритм выхода на экспорт и многое другое.
Кроме того, функционал инвестпортала Московской области позволяет в один клик оставить обращение в ЦУР "Бизнес".
