Свыше 170 тысяч человек посетили инвестпортал Московской области

Свыше 170 тысяч человек посетили инвестпортал Московской области

2025-08-27T11:43:00+03:00

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Посетителями инвестиционного портала Московской области стали более 170 тысяч пользователей с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве подчеркнули, что на портале собрана вся необходимая информация для открытия и ведения своего дела в регионе, в том числе доступные меры поддержки. Также на портале есть информация о регионе, региональном инвестиционном стандарте, мероприятиях и образовательных программах для предпринимателей, инфраструктуре для бизнеса, меры поддержки, пошаговый алгоритм выхода на экспорт и многое другое. Кроме того, функционал инвестпортала Московской области позволяет в один клик оставить обращение в ЦУР "Бизнес".

