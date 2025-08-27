https://ria.ru/20250827/portal-2037822325.html
Свыше 170 тысяч человек посетили инвестпортал Московской области
Свыше 170 тысяч человек посетили инвестпортал Московской области - РИА Новости, 27.08.2025
Свыше 170 тысяч человек посетили инвестпортал Московской области
Посетителями инвестиционного портала Московской области стали более 170 тысяч пользователей с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T11:43:00+03:00
2025-08-27T11:43:00+03:00
2025-08-27T11:43:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Посетителями инвестиционного портала Московской области стали более 170 тысяч пользователей с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве подчеркнули, что на портале собрана вся необходимая информация для открытия и ведения своего дела в регионе, в том числе доступные меры поддержки. Также на портале есть информация о регионе, региональном инвестиционном стандарте, мероприятиях и образовательных программах для предпринимателей, инфраструктуре для бизнеса, меры поддержки, пошаговый алгоритм выхода на экспорт и многое другое. Кроме того, функционал инвестпортала Московской области позволяет в один клик оставить обращение в ЦУР "Бизнес".
https://ria.ru/20250826/podmoskove-2037634947.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Свыше 170 тысяч человек посетили инвестпортал Московской области
Более 170 тысяч человек посетили инвестпортал Московской области с начала года
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Посетителями инвестиционного портала Московской области стали более 170 тысяч пользователей с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что на портале собрана вся необходимая информация для открытия и ведения своего дела в регионе, в том числе доступные меры поддержки.
Также на портале есть информация о регионе, региональном инвестиционном стандарте, мероприятиях и образовательных программах для предпринимателей, инфраструктуре для бизнеса, меры поддержки, пошаговый алгоритм выхода на экспорт и многое другое.
Кроме того, функционал инвестпортала Московской области позволяет в один клик оставить обращение в ЦУР "Бизнес".