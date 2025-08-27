Воробьев рассказал о помощи участникам СВО в Подмосковье

https://ria.ru/20250827/podmoskove-2037923266.html
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подмосковье продолжает оказывать помощь участникам специальной военной операции и их семьям, в регионе действует около 30 мер поддержки семей военнослужащих, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы стараемся регулярно помогать нашим бойцам на фронте. Конечно, за три года СВО запросы изменились: если поначалу отправляли бытовые вещи, то сейчас военнослужащим больше необходима техника, зачастую сложная и специализированная. Каждый запрос отрабатываем, связь держим через командиров. Во многом нам помогают и семьи бойцов, добровольцы и, конечно, бизнес. Никто не остается в стороне. Понимаем, что бойцы переживают о своих семьях. Кроме 40 федеральных, есть 30 региональных мер поддержки", - сообщил Воробьев в своем Telegram-канале. Воробьев уточнил, что к региональным мерам поддержки относятся выплаты, льготы, реабилитация, протезирование. Для детей военнослужащих - детский лагерь, бесплатные кружки и секции, питание в школах и садах. "Отдельное спасибо нашему подмосковному филиалу госфонда "Защитники Отечества". Ежедневно туда обращаются порядка 25 человек, а самые частые запросы: доплата инвалидам, юридическая помощь и поиск пропавших без вести. Все решается в режиме одного окна", - написал Воробьев. Кроме того, по словам губернатора, в каждом городском округе работают социальные координаторы - всего их 80. Они помогают семьям с оформлением госуслуг, реабилитацией, вопросами инвалидности и уходом на дому. "По каждому вопросу мы всегда рядом, потому что забота о близких наших бойцов - наша прямая обязанность", - подчеркнул Воробьев.
