https://ria.ru/20250827/podlodki-2037885425.html

Российские и китайские подлодки впервые провели патрулирование в АТР

Российские и китайские подлодки впервые провели патрулирование в АТР - РИА Новости, 27.08.2025

Российские и китайские подлодки впервые провели патрулирование в АТР

Подводные лодки России и Китая впервые провели патрулирование в АТР, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T14:49:00+03:00

2025-08-27T14:49:00+03:00

2025-08-27T17:19:00+03:00

атр

безопасность

народно-освободительная армия китая

россия

китай

японское море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037921902_0:0:3290:1852_1920x0_80_0_0_8d1e4734952c44bcb936aabbabe74237.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Подводные лодки России и Китая впервые провели патрулирование в АТР, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота."Дизель-электрические подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые приняли участие в совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — говорится в заявлении.К подводному патрулированию приступили в начале августа, после завершения российско-китайских учений "Морское взаимодействие — 2025" в акватории Японского моря. Дизель-электрическая подлодка "Волхов" Тихоокеанского флота и субмарина ВМС НОАК вышли на согласованный маршрут патрулирования в Японском и Восточно-Китайском морях. После отработки задач они направились к местам базирования.Сегодня российское судно вернулось во Владивосток. За время похода экипаж "Волхова" преодолел более двух тысяч морских миль. Корвет "Громкий" и спасательный буксир "Фотий Крылов" Тихоокеанского флота обеспечивали первое подводное патрулирование."Основными задачами совместного патрулирования являются: укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР. Также российские и китайские военные моряки традиционно отрабатывают вопросы маневрирования и взаимодействия при проведении совместных тренировок", — отмечается в релизе.Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование надводных кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021-м. С тех пор его проводят ежегодно. В этом году в нем участвовали большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС НОАК.

https://ria.ru/20250601/kitay-2020216461.html

https://ria.ru/20250822/kitay-2036995381.html

https://ria.ru/20250806/putin-2033628221.html

атр

россия

китай

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

атр, безопасность, народно-освободительная армия китая, россия, китай, японское море