Российские и китайские подлодки впервые провели патрулирование в АТР
Учения Тихоокеанского флота и ВМС Китая. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Подводные лодки России и Китая впервые провели патрулирование в АТР, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Дизель-электрические подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые приняли участие в совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — говорится в заявлении.
К подводному патрулированию приступили в начале августа, после завершения российско-китайских учений "Морское взаимодействие — 2025" в акватории Японского моря.
Дизель-электрическая подлодка "Волхов" Тихоокеанского флота и субмарина ВМС НОАК вышли на согласованный маршрут патрулирования в Японском и Восточно-Китайском морях. После отработки задач они направились к местам базирования.
Сегодня российское судно вернулось во Владивосток. За время похода экипаж "Волхова" преодолел более двух тысяч морских миль. Корвет "Громкий" и спасательный буксир "Фотий Крылов" Тихоокеанского флота обеспечивали первое подводное патрулирование.
"Основными задачами совместного патрулирования являются: укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР. Также российские и китайские военные моряки традиционно отрабатывают вопросы маневрирования и взаимодействия при проведении совместных тренировок", — отмечается в релизе.
Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование надводных кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021-м. С тех пор его проводят ежегодно. В этом году в нем участвовали большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС НОАК.
