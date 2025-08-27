Рейтинг@Mail.ru
Российские и китайские подлодки впервые провели патрулирование в АТР - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 27.08.2025 (обновлено: 17:19 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/podlodki-2037885425.html
Российские и китайские подлодки впервые провели патрулирование в АТР
Российские и китайские подлодки впервые провели патрулирование в АТР - РИА Новости, 27.08.2025
Российские и китайские подлодки впервые провели патрулирование в АТР
Подводные лодки России и Китая впервые провели патрулирование в АТР, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T14:49:00+03:00
2025-08-27T17:19:00+03:00
атр
безопасность
народно-освободительная армия китая
россия
китай
японское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037921902_0:0:3290:1852_1920x0_80_0_0_8d1e4734952c44bcb936aabbabe74237.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Подводные лодки России и Китая впервые провели патрулирование в АТР, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота."Дизель-электрические подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые приняли участие в совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — говорится в заявлении.К подводному патрулированию приступили в начале августа, после завершения российско-китайских учений "Морское взаимодействие — 2025" в акватории Японского моря. Дизель-электрическая подлодка "Волхов" Тихоокеанского флота и субмарина ВМС НОАК вышли на согласованный маршрут патрулирования в Японском и Восточно-Китайском морях. После отработки задач они направились к местам базирования.Сегодня российское судно вернулось во Владивосток. За время похода экипаж "Волхова" преодолел более двух тысяч морских миль. Корвет "Громкий" и спасательный буксир "Фотий Крылов" Тихоокеанского флота обеспечивали первое подводное патрулирование."Основными задачами совместного патрулирования являются: укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР. Также российские и китайские военные моряки традиционно отрабатывают вопросы маневрирования и взаимодействия при проведении совместных тренировок", — отмечается в релизе.Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование надводных кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021-м. С тех пор его проводят ежегодно. В этом году в нем участвовали большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС НОАК.
https://ria.ru/20250601/kitay-2020216461.html
https://ria.ru/20250822/kitay-2036995381.html
https://ria.ru/20250806/putin-2033628221.html
атр
россия
китай
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037921902_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_f816bef48a36a1cdf4ddacac9e4b3561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
атр, безопасность, народно-освободительная армия китая, россия, китай, японское море
АТР, Безопасность, Народно-освободительная армия Китая, Россия, Китай, Японское море
Российские и китайские подлодки впервые провели патрулирование в АТР

Российские и китайские подводные лодки впервые провели патрулирование в АТР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчения Тихоокеанского флота и ВМС Китая
Учения Тихоокеанского флота и ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Учения Тихоокеанского флота и ВМС Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Подводные лодки России и Китая впервые провели патрулирование в АТР, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Дизель-электрические подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые приняли участие в совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — говорится в заявлении.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
США превращают АТР в "пороховую бочку", заявили в Китае
1 июня, 05:46
К подводному патрулированию приступили в начале августа, после завершения российско-китайских учений "Морское взаимодействие — 2025" в акватории Японского моря.
Дизель-электрическая подлодка "Волхов" Тихоокеанского флота и субмарина ВМС НОАК вышли на согласованный маршрут патрулирования в Японском и Восточно-Китайском морях. После отработки задач они направились к местам базирования.
Сегодня российское судно вернулось во Владивосток. За время похода экипаж "Волхова" преодолел более двух тысяч морских миль. Корвет "Громкий" и спасательный буксир "Фотий Крылов" Тихоокеанского флота обеспечивали первое подводное патрулирование.
Люди c китайскими национальными флагами - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
На Западе раскрыли, какой сигнал послал Китай США перед встречей с Россией
22 августа, 15:17
"Основными задачами совместного патрулирования являются: укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР. Также российские и китайские военные моряки традиционно отрабатывают вопросы маневрирования и взаимодействия при проведении совместных тренировок", — отмечается в релизе.
Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование надводных кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021-м. С тех пор его проводят ежегодно. В этом году в нем участвовали большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС НОАК.
Форум Мир возможностей: Россия-АСЕАН - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Кремле назвали один из приоритетов российской политики в АТР
6 августа, 10:14
 
АТРБезопасностьНародно-освободительная армия КитаяРоссияКитайЯпонское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала