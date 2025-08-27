https://ria.ru/20250827/pmr-2037935171.html

В ПМР раскритиковали сокращение избирательных участков для граждан

ТИРАСПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Председатель Верховного Совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Коршунов заявил, что сокращение Молдавией количества избирательных участков для жителей ПМР на парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября, не соответствует международному праву. ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. "Решение ЦИК Республики Молдова не соответствует нормам международного права и призываем ЦИК пересмотреть данное решение с целью демократичного подхода к выборам в парламент Республики Молдова", - сказал Коршунов, слова которого приводит пресс-служба парламента ПМР. Спикер парламента обратил внимание на то, что 12 избирательных участков для жителей Приднестровья не позволят значительной части приднестровцев принять участие в избрании парламента Молдавии. По его словам, они просто не смогут высказать свое мнение по данным выборам. "На протяжении 35 лет взаимодействия с Республикой Молдова мы от ее руководства постоянно слышим, что Республика Молдова является демократическим, правовым государством. Руководство Молдовы настроено на вступление в Евросоюз, делая акцент, что сама республика является демократической, и правовое поле Республики Молдова – основа для жизни и благополучия молдавских граждан. Но если мы говорим о демократии и правовом государстве, то справедливо говорить и о правильном проведении выборов", - отметил Коршунов. Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее заявил о том, что если Молдавия не хочет видеть жителей ПМР на парламентских выборах, то пусть признает Приднестровье отдельным государством. А депутаты городских и районных Советов народных депутатов ПМР выступили с обращением к властям Молдавии с просьбой не сокращать число избирательных участков для приднестровцев, поскольку это усугубляет неравенство и создает дополнительные препятствия для реализации избирательных прав. Власти Приднестровья отмечают, что речь идет о грубом нарушении прав человека. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

