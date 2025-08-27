https://ria.ru/20250827/plovets-2037794335.html

В поисках пропавшего российского пловца задействовали беспилотники

СТАМБУЛ, 27 авг - РИА Новости. БПЛА задействованы в поисках российского пловца Николая Свечникова, пропавшего без вести после заплыва в Босфоре, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего без вести после заплыва в Босфоре, продолжаются в среду, пока безрезультатно, сообщил ранее осведомленный источник РИА Новости. Поисково-спасательная операция проходит на всей протяженности Босфора, в том числе с участием водолазов и вертолета. Добровольцы присоединились во вторник к поискам пловца на суше, сообщила ранее РИА Новости родственница пловца Алена Караман. "В поисках Свечникова задействованы БПЛА", - сообщил источник. Точное число дронов он не уточнил. Российский пловец Николай Свечников, поиски которого идут в Босфорском проливе, мог выбраться на берег и выбросить чип, заявила ранее турецкая газета Hürriyet без указания источников. Прокуратура стамбульского района Бейкоз потребовала взять показания у знакомых Свечникова, а также собрать все видеозаписи соревнования, сообщило ранее госагентство Anadolu. Расследование начато в связи с исчезновением российского пловца, участвовавшего в заплыве в Босфорском проливе, на данный момент спасатели не обнаружили следов мужчины, сообщили ранее власти провинции Стамбул. Генеральное консульство РФ в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова, турецкие экстренные службы ведут поиски, сообщили ранее РИА Новости дипломаты. Супруга пловца прибыла в Стамбул в понедельник для участия в поисках Свечникова. Организаторы заплыва в Стамбуле ранее заявили, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников участвовал в воскресенье в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски, сообщили ранее РИА Новости близкий друг пловца Николай и родственница Алена. После заплыва по Босфору прошли несколько военных кораблей в рамках фестиваля Teknofest. Организаторы не сообщали о каких-либо инцидентах. Участники межконтинентального заплыва в Босфоре, во время которого пропал российский пловец, обязались взять на себя все риски, связанные с мероприятием, в том числе те, что потенциально могут привести к летальному исходу, следует из правил заплыва. Стоимость участия в заплыве - 550 евро. Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоялись уже в 37-й раз.

Новости

