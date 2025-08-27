В Босфоре продолжают искать российского пловца

Рейтинг@Mail.ru
10:04 27.08.2025 (обновлено: 10:06 27.08.2025)
СТАМБУЛ, 27 авг - РИА Новости. Поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего без вести после заплыва в Босфоре, продолжаются в среду, пока безрезультатно, сообщил осведомленный источник РИА Новости.Поисково-спасательная операция проходит на всей протяженности Босфора, в том числе с участием водолазов и вертолета. Добровольцы присоединились во вторник к поискам пловца на суше, сообщила ранее РИА Новости родственница пловца Алена Караман."Поиски Свечникова продолжаются сегодня, на данный момент пока без результатов", - сообщил источник.Российский пловец Николай Свечников, поиски которого идут в Босфорском проливе, мог выбраться на берег и выбросить чип, заявила ранее турецкая газета Hürriyet без указания источников. Прокуратура стамбульского района Бейкоз потребовала взять показания у знакомых Свечникова, а также собрать все видеозаписи соревнования, сообщило ранее госагентство Anadolu.Расследование начато в связи с исчезновением российского пловца, участвовавшего в заплыве в Босфорском проливе, на данный момент спасатели не обнаружили следов мужчины, сообщили ранее власти провинции Стамбул. Генеральное консульство РФ в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова, турецкие экстренные службы ведут поиски, сообщили ранее РИА Новости дипломаты. Супруга пловца прибыла в Стамбул в понедельник для участия в поисках Свечникова.Организаторы заплыва в Стамбуле ранее заявили, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников участвовал в воскресенье в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски, сообщили ранее РИА Новости близкий друг пловца Николай и родственница Алена.После заплыва по Босфору прошли несколько военных кораблей в рамках фестиваля Teknofest. Организаторы не сообщали о каких-либо инцидентах.Участники межконтинентального заплыва в Босфоре, во время которого пропал российский пловец, обязались взять на себя все риски, связанные с мероприятием, в том числе те, что потенциально могут привести к летальному исходу, следует из правил заплыва. Стоимость участия в заплыве - 550 евро.Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоялись уже в 37-й раз.
СТАМБУЛ, 27 авг - РИА Новости. Поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего без вести после заплыва в Босфоре, продолжаются в среду, пока безрезультатно, сообщил осведомленный источник РИА Новости.
Поисково-спасательная операция проходит на всей протяженности Босфора, в том числе с участием водолазов и вертолета. Добровольцы присоединились во вторник к поискам пловца на суше, сообщила ранее РИА Новости родственница пловца Алена Караман.
"Поиски Свечникова продолжаются сегодня, на данный момент пока без результатов", - сообщил источник.
Российский пловец Николай Свечников, поиски которого идут в Босфорском проливе, мог выбраться на берег и выбросить чип, заявила ранее турецкая газета Hürriyet без указания источников. Прокуратура стамбульского района Бейкоз потребовала взять показания у знакомых Свечникова, а также собрать все видеозаписи соревнования, сообщило ранее госагентство Anadolu.
Расследование начато в связи с исчезновением российского пловца, участвовавшего в заплыве в Босфорском проливе, на данный момент спасатели не обнаружили следов мужчины, сообщили ранее власти провинции Стамбул. Генеральное консульство РФ в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова, турецкие экстренные службы ведут поиски, сообщили ранее РИА Новости дипломаты. Супруга пловца прибыла в Стамбул в понедельник для участия в поисках Свечникова.
Организаторы заплыва в Стамбуле ранее заявили, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.
Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников участвовал в воскресенье в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски, сообщили ранее РИА Новости близкий друг пловца Николай и родственница Алена.
После заплыва по Босфору прошли несколько военных кораблей в рамках фестиваля Teknofest. Организаторы не сообщали о каких-либо инцидентах.
Участники межконтинентального заплыва в Босфоре, во время которого пропал российский пловец, обязались взять на себя все риски, связанные с мероприятием, в том числе те, что потенциально могут привести к летальному исходу, следует из правил заплыва. Стоимость участия в заплыве - 550 евро.
Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоялись уже в 37-й раз.
