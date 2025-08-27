Рейтинг@Mail.ru
Новое общественное пространство откроется в Пикалево Ленобласти - РИА Новости, 27.08.2025
21:00 27.08.2025
Новое общественное пространство откроется в Пикалево Ленобласти
Новое общественное пространство откроется в Пикалево Ленобласти
Новое общественное пространство "Зеленый квадрат" откроется в Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона РИА Новости, 27.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Новое общественное пространство "Зеленый квадрат" откроется в Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко. "Общественное пространство "Зеленый квадрат" в Пикалево оценили и жители, и жюри федерального конкурса: по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" 180 миллионов рублей будет направлено на вторую очередь площадью 7 гектаров. Новый этап соединит парк с площадью Комсомола, лыжной трассой и зелеными зонами вдоль реки Рядань. Рядом с бассейном появится современное спортивное ядро на месте старого стадиона", - рассказал Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленобласти пояснили, что планы по развитию общественного пространства дважды побеждали в федеральном конкурсе проектов благоустройства. В 2022 году Пикалево выиграло всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации "Малые города до 20 тысяч жителей" с проектом парка "Зеленый квадрат". На его реализацию в 2023 году было потрачено 112,86 миллиона рублей (бюджеты всех уровней и ООО "Пикалевский глиноземный завод"). Были обустроены площадь для мероприятий со сценой, ярмарочная зона с павильонами, детские и спортивные площадки, зона тихого отдыха с дорожками и спуском к реке. Проект вошел в федеральный реестр лучших практик. В 2025 году Пикалево снова победило в этом конкурсе с проектом второго этапа благоустройства. Также в Пикалево прошла реновация здания школы №4, которое было построено в 1965 году. После ремонта в рекреациях учебного заведения можно поиграть в шахматы, настольный футбол, появилась робототехника. Полностью оборудованы физические и химические лаборатории.
пикалево, ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Пикалево, Ленинградская область, Александр Дрозденко
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГород Пикалево Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
Город Пикалево Ленинградской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Новое общественное пространство "Зеленый квадрат" откроется в Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"Общественное пространство "Зеленый квадрат" в Пикалево оценили и жители, и жюри федерального конкурса: по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" 180 миллионов рублей будет направлено на вторую очередь площадью 7 гектаров. Новый этап соединит парк с площадью Комсомола, лыжной трассой и зелеными зонами вдоль реки Рядань. Рядом с бассейном появится современное спортивное ядро на месте старого стадиона", - рассказал Дрозденко.
В пресс-службе правительства Ленобласти пояснили, что планы по развитию общественного пространства дважды побеждали в федеральном конкурсе проектов благоустройства. В 2022 году Пикалево выиграло всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации "Малые города до 20 тысяч жителей" с проектом парка "Зеленый квадрат". На его реализацию в 2023 году было потрачено 112,86 миллиона рублей (бюджеты всех уровней и ООО "Пикалевский глиноземный завод"). Были обустроены площадь для мероприятий со сценой, ярмарочная зона с павильонами, детские и спортивные площадки, зона тихого отдыха с дорожками и спуском к реке. Проект вошел в федеральный реестр лучших практик. В 2025 году Пикалево снова победило в этом конкурсе с проектом второго этапа благоустройства.
Также в Пикалево прошла реновация здания школы №4, которое было построено в 1965 году. После ремонта в рекреациях учебного заведения можно поиграть в шахматы, настольный футбол, появилась робототехника. Полностью оборудованы физические и химические лаборатории.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Ленобласть начнет изъятие участков под строительство метро Кудрово
Вчера, 19:34
 
Ленинградская областьПикалевоЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
