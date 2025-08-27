Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Китай - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/peskov-2037862805.html
В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Китай
В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Китай - РИА Новости, 27.08.2025
В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Китай
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Белый дом вопрос о визите главы США Дональда Трампа в Китай. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T13:46:00+03:00
2025-08-27T13:46:00+03:00
в мире
китай
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Белый дом вопрос о визите главы США Дональда Трампа в Китай. "Насчет того, собирается ли туда (в Китай - ред.) Трамп - нужно, наверное, спрашивать в Белом доме у моей коллеги", - сказал Песков журналистам. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР. "Мы готовимся к этому визиту, президент готовится к этому визиту. Российско-китайские контакты на высшем уровне, а также международные контакты на полях этого визита всегда чрезвычайно важны, всегда являются для нас приоритетной темой", - отметил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20250827/peskov-2037845737.html
https://ria.ru/20250826/tramp-2037753353.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин
В мире, Китай, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Китай

Песков переадресовал в Белый дом вопрос о визите Трампа в Китай

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Белый дом вопрос о визите главы США Дональда Трампа в Китай.
"Насчет того, собирается ли туда (в Китай - ред.) Трамп - нужно, наверное, спрашивать в Белом доме у моей коллеги", - сказал Песков журналистам.
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Песков назвал условие достижения результата переговоров с США по Украине
Вчера, 13:00
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР.
"Мы готовимся к этому визиту, президент готовится к этому визиту. Российско-китайские контакты на высшем уровне, а также международные контакты на полях этого визита всегда чрезвычайно важны, всегда являются для нас приоритетной темой", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Трамп заочно поспорил с Лавровым о нелегитимности Зеленского
26 августа, 23:04
 
В миреКитайРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала