В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Китай

В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Китай - РИА Новости, 27.08.2025

В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Китай

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Белый дом вопрос о визите главы США Дональда Трампа в Китай. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Белый дом вопрос о визите главы США Дональда Трампа в Китай. "Насчет того, собирается ли туда (в Китай - ред.) Трамп - нужно, наверное, спрашивать в Белом доме у моей коллеги", - сказал Песков журналистам. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР. "Мы готовимся к этому визиту, президент готовится к этому визиту. Российско-китайские контакты на высшем уровне, а также международные контакты на полях этого визита всегда чрезвычайно важны, всегда являются для нас приоритетной темой", - отметил пресс-секретарь главы государства.

