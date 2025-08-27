https://ria.ru/20250827/peskov-2037862805.html
В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Китай
В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Китай - РИА Новости, 27.08.2025
В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Китай
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Белый дом вопрос о визите главы США Дональда Трампа в Китай. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T13:46:00+03:00
2025-08-27T13:46:00+03:00
2025-08-27T13:46:00+03:00
в мире
китай
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Белый дом вопрос о визите главы США Дональда Трампа в Китай. "Насчет того, собирается ли туда (в Китай - ред.) Трамп - нужно, наверное, спрашивать в Белом доме у моей коллеги", - сказал Песков журналистам. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР. "Мы готовимся к этому визиту, президент готовится к этому визиту. Российско-китайские контакты на высшем уровне, а также международные контакты на полях этого визита всегда чрезвычайно важны, всегда являются для нас приоритетной темой", - отметил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20250827/peskov-2037845737.html
https://ria.ru/20250826/tramp-2037753353.html
китай
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин
В мире, Китай, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Китай
Песков переадресовал в Белый дом вопрос о визите Трампа в Китай