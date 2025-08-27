https://ria.ru/20250827/peskov-2037845493.html

Песков прокомментировал переговоры Путина и Трампа на Аляске

Песков прокомментировал переговоры Путина и Трампа на Аляске

2025-08-27T13:00:00+03:00

2025-08-27T13:00:00+03:00

2025-08-27T13:00:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске затрагивали различные вопросы, связанные с украинским урегулированием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, затрагивались различные вопросы, связанные с украинским регулированием, в продолжение той работы, которую ведет российская сторона, и в продолжение тех миротворческих усилий, которые предпринимает Трамп и члены его администрации", - сказал он журналистам. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

