Песков прокомментировал переговоры Путина и Трампа на Аляске
Песков: Путин и Трамп на Аляске обменялись мнениями по урегулированию на Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске затрагивали различные вопросы, связанные с украинским урегулированием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, затрагивались различные вопросы, связанные с украинским регулированием, в продолжение той работы, которую ведет российская сторона, и в продолжение тех миротворческих усилий, которые предпринимает Трамп и члены его администрации", - сказал он журналистам.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
26 августа, 17:36