Конфликт на Украине спровоцирован не Россией, заявил Песков

Конфликт на Украине сложный и спровоцирован не Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Конфликт на Украине сложный и спровоцирован не Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы считаем, что эти усилия (президента США Дональда Трампа - ред.)… действительно способны помочь в урегулировании этого сложного, давнего и не нами спровоцированного конфликта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

