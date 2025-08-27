https://ria.ru/20250827/peskov-2037843793.html
Конфликт на Украине спровоцирован не Россией, заявил Песков
Конфликт на Украине спровоцирован не Россией, заявил Песков - РИА Новости, 27.08.2025
Конфликт на Украине спровоцирован не Россией, заявил Песков
Конфликт на Украине сложный и спровоцирован не Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:55:00+03:00
2025-08-27T12:55:00+03:00
2025-08-27T13:00:00+03:00
украина
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Конфликт на Украине сложный и спровоцирован не Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы считаем, что эти усилия (президента США Дональда Трампа - ред.)… действительно способны помочь в урегулировании этого сложного, давнего и не нами спровоцированного конфликта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250827/peskov-2037845737.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий песков, россия
Украина, Дмитрий Песков, Россия
Конфликт на Украине спровоцирован не Россией, заявил Песков
Песков назвал конфликт на Украине сложным