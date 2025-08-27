Рейтинг@Mail.ru
27.08.2025
В Кремле ответили на вопрос о деталях переговоров Путина и Трампа на Аляске
12:59 27.08.2025
В Кремле ответили на вопрос о деталях переговоров Путина и Трампа на Аляске
В Кремле ответили на вопрос о деталях переговоров Путина и Трампа на Аляске
россия
сша
украина
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
аляска
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия считает, что говорить о деталях переговоров РФ и США по Украине в отрыве от общего контекста вряд ли полезно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Считаем, что говорить о каких-то деталях в отрыве от общего контекста и в публичном режиме было бы вряд ли полезно для общего результата дела", - сказал он журналистам. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, аляска, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Кремле ответили на вопрос о деталях переговоров Путина и Трампа на Аляске

Песков: говорить о деталях переговоров на Аляске без контекста не стоит

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия считает, что говорить о деталях переговоров РФ и США по Украине в отрыве от общего контекста вряд ли полезно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Считаем, что говорить о каких-то деталях в отрыве от общего контекста и в публичном режиме было бы вряд ли полезно для общего результата дела", - сказал он журналистам.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Песков назвал гарантии безопасности одной из важнейших тем по Украине
Россия США Украина Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп Аляска Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
