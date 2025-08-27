https://ria.ru/20250827/peregovory-2037845327.html

В Кремле ответили на вопрос о деталях переговоров Путина и Трампа на Аляске

В Кремле ответили на вопрос о деталях переговоров Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 27.08.2025

В Кремле ответили на вопрос о деталях переговоров Путина и Трампа на Аляске

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия считает, что говорить о деталях переговоров РФ и США по Украине в отрыве от общего контекста вряд ли полезно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Считаем, что говорить о каких-то деталях в отрыве от общего контекста и в публичном режиме было бы вряд ли полезно для общего результата дела", - сказал он журналистам. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

