https://ria.ru/20250827/peregovory-2037845327.html
В Кремле ответили на вопрос о деталях переговоров Путина и Трампа на Аляске
В Кремле ответили на вопрос о деталях переговоров Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 27.08.2025
В Кремле ответили на вопрос о деталях переговоров Путина и Трампа на Аляске
Россия считает, что говорить о деталях переговоров РФ и США по Украине в отрыве от общего контекста вряд ли полезно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:59:00+03:00
2025-08-27T12:59:00+03:00
2025-08-27T12:59:00+03:00
россия
сша
украина
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
аляска
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_0:86:3226:1901_1920x0_80_0_0_c669f54f792d15e6e0e867b941264aea.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия считает, что говорить о деталях переговоров РФ и США по Украине в отрыве от общего контекста вряд ли полезно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Считаем, что говорить о каких-то деталях в отрыве от общего контекста и в публичном режиме было бы вряд ли полезно для общего результата дела", - сказал он журналистам. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250827/peskov-2037844664.html
россия
сша
украина
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_296:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_4aab0571513d6c119ddb334b0ecf2af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, аляска, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Кремле ответили на вопрос о деталях переговоров Путина и Трампа на Аляске
Песков: говорить о деталях переговоров на Аляске без контекста не стоит