27.08.2025

Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркменистана
12:11 27.08.2025
Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркменистана
Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркменистана - РИА Новости, 27.08.2025
Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркменистана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 августа в Москве проведет переговоры с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщили в среду в российском РИА Новости, 27.08.2025
россия
москва
рашид мередов
сергей лавров
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 августа в Москве проведет переговоры с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщили в среду в российском дипведомстве. "28 августа в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Стороны рассмотрят актуальные вопросы двусторонней политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной повестки дня, состоится обмен мнениями по международным и региональным проблемам, отметили в российском МИД.
россия
москва
Новости
россия, москва, рашид мередов, сергей лавров
Россия, Москва, Рашид Мередов, Сергей Лавров
Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркменистана

Лавров 28 августа в Москве проведет переговоры с главой МИД Туркменистана

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 августа в Москве проведет переговоры с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщили в среду в российском дипведомстве.
"28 августа в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Стороны рассмотрят актуальные вопросы двусторонней политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной повестки дня, состоится обмен мнениями по международным и региональным проблемам, отметили в российском МИД.
РоссияМоскваРашид МередовСергей Лавров
 
 
