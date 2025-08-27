Рейтинг@Mail.ru
В России расширили список нежелательных организаций - РИА Новости, 27.08.2025
17:24 27.08.2025
В России расширили список нежелательных организаций
В России расширили список нежелательных организаций - РИА Новости, 27.08.2025
В России расширили список нежелательных организаций
Министерство юстиции России включило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, бельгийскую НПО "Защити защитников"* и "Платформу... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, бельгийскую НПО "Защити защитников"* и "Платформу гражданской солидарности"*, следует из соответствующей базы ведомства. "ProtectDefenders* ("Защити защитников") (Королевство Бельгия)… Civic Solidarity Platform* ("Платформа гражданской солидарности")", - значится в перечне. Согласно перечню, Генеральная прокуратура РФ признала данные организациями нежелательными 6 августа.*иностранные организации, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
Новости
россия, общество
Россия, Общество
В России расширили список нежелательных организаций

Две НПО пополнили перечень нежелательных в России организаций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, бельгийскую НПО "Защити защитников"* и "Платформу гражданской солидарности"*, следует из соответствующей базы ведомства.
"ProtectDefenders* ("Защити защитников") (Королевство Бельгия)… Civic Solidarity Platform* ("Платформа гражданской солидарности")", - значится в перечне.
Согласно перечню, Генеральная прокуратура РФ признала данные организациями нежелательными 6 августа.
*иностранные организации, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
Россия Общество
 
 
