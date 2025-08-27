https://ria.ru/20250827/perechen-2037923587.html

В России расширили список нежелательных организаций

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, бельгийскую НПО "Защити защитников"* и "Платформу гражданской солидарности"*, следует из соответствующей базы ведомства. "ProtectDefenders* ("Защити защитников") (Королевство Бельгия)… Civic Solidarity Platform* ("Платформа гражданской солидарности")", - значится в перечне. Согласно перечню, Генеральная прокуратура РФ признала данные организациями нежелательными 6 августа.*иностранные организации, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

