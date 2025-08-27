https://ria.ru/20250827/pensija-2037765471.html

Стало известно, сколько россиян досрочно получают пенсию по старости

Стало известно, сколько россиян досрочно получают пенсию по старости - РИА Новости, 27.08.2025

Стало известно, сколько россиян досрочно получают пенсию по старости

Страховую пенсию по старости досрочно сегодня получают более 2,5 миллионов человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T02:18:00+03:00

2025-08-27T02:18:00+03:00

2025-08-27T02:41:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Страховую пенсию по старости досрочно сегодня получают более 2,5 миллионов человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, страховые пенсии по старости в РФ получают 2 573 449 человек, не достигших общеустановленного пенсионного возраста. Из них 1 595 132 продолжают работать. Ранее РИА Новости выяснило из данных Социального фонда, что общее количество пенсионеров в России составляет 40,8 миллиона человек по состоянию на 1 июля 2025 года.

https://ria.ru/20250825/pensiya-2037348183.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия