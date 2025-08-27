https://ria.ru/20250827/pensija-2037765471.html
Стало известно, сколько россиян досрочно получают пенсию по старости
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Страховую пенсию по старости досрочно сегодня получают более 2,5 миллионов человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, страховые пенсии по старости в РФ получают 2 573 449 человек, не достигших общеустановленного пенсионного возраста. Из них 1 595 132 продолжают работать.
Ранее РИА Новости выяснило из данных Социального фонда, что общее количество пенсионеров в России составляет 40,8 миллиона человек по состоянию на 1 июля 2025 года.