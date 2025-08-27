Рейтинг@Mail.ru
27.08.2025

Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии
09:20 27.08.2025 (обновлено: 12:49 27.08.2025)
Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии
Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии - РИА Новости, 27.08.2025
Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии
Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены пенсии, заблокированные из-за санкций, сообщили РИА Новости в Соцфонде.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены пенсии, заблокированные из-за санкций, сообщили РИА Новости в Соцфонде."Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены заблокированные из-за санкций пенсии. Получателями средств по соответствующим международным договорам о пенсионном обеспечении стали 13,3 тысячи человек, большинство из которых проживает в Латвии", — говорится в сообщении.Отмечается, что в общей сложности было перечислено 15,4 миллиона евро. В число этих выплат входят плановые пенсии за третий квартал текущего года, а также средства за первый и второй кварталы. Ранее соответствующие платежи блокировались иностранными банками в связи с санкциями.По данным фонда, доставка пенсий в Эстонии пройдет с 8 по 14 сентября, а в Латвии — с 8 по 21 сентября. Возможность перечисления средств появилась благодаря тому, что в августе перечисленные страны дали согласие на проведение платежей. Аналогичный запрос Россия направила в пенсионные органы Израиля, Литвы и Болгарии, которые тоже ограничивают прием пенсий из России."Россия в полной мере выполняет свои обязательства перед получателями выплат за рубежом. Однако санкционные ограничения, инициированные недружественными странами, создают препятствия для переводов получателям за границу. Например, в феврале текущего года Социальный фонд предпринял две попытки перевода, в том числе получателям пенсий по международным договорам с Латвией и Эстонией. Однако платежи были заблокированы из-за введенных ограничений, не зависящих от российской стороны", — объяснили в ведомстве.
Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии

Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили заблокированные из-за санкций пенсии

Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены пенсии, заблокированные из-за санкций, сообщили РИА Новости в Соцфонде.
"Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены заблокированные из-за санкций пенсии. Получателями средств по соответствующим международным договорам о пенсионном обеспечении стали 13,3 тысячи человек, большинство из которых проживает в Латвии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности было перечислено 15,4 миллиона евро. В число этих выплат входят плановые пенсии за третий квартал текущего года, а также средства за первый и второй кварталы. Ранее соответствующие платежи блокировались иностранными банками в связи с санкциями.
По данным фонда, доставка пенсий в Эстонии пройдет с 8 по 14 сентября, а в Латвии — с 8 по 21 сентября. Возможность перечисления средств появилась благодаря тому, что в августе перечисленные страны дали согласие на проведение платежей. Аналогичный запрос Россия направила в пенсионные органы Израиля, Литвы и Болгарии, которые тоже ограничивают прием пенсий из России.
"Россия в полной мере выполняет свои обязательства перед получателями выплат за рубежом. Однако санкционные ограничения, инициированные недружественными странами, создают препятствия для переводов получателям за границу. Например, в феврале текущего года Социальный фонд предпринял две попытки перевода, в том числе получателям пенсий по международным договорам с Латвией и Эстонией. Однако платежи были заблокированы из-за введенных ограничений, не зависящих от российской стороны", — объяснили в ведомстве.
