https://ria.ru/20250827/pensii-2037787745.html

Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии

Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии - РИА Новости, 27.08.2025

Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии

Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены пенсии, заблокированные из-за санкций, сообщили РИА Новости в Соцфонде. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T09:20:00+03:00

2025-08-27T09:20:00+03:00

2025-08-27T12:49:00+03:00

в мире

латвия

эстония

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены пенсии, заблокированные из-за санкций, сообщили РИА Новости в Соцфонде."Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены заблокированные из-за санкций пенсии. Получателями средств по соответствующим международным договорам о пенсионном обеспечении стали 13,3 тысячи человек, большинство из которых проживает в Латвии", — говорится в сообщении.Отмечается, что в общей сложности было перечислено 15,4 миллиона евро. В число этих выплат входят плановые пенсии за третий квартал текущего года, а также средства за первый и второй кварталы. Ранее соответствующие платежи блокировались иностранными банками в связи с санкциями.По данным фонда, доставка пенсий в Эстонии пройдет с 8 по 14 сентября, а в Латвии — с 8 по 21 сентября. Возможность перечисления средств появилась благодаря тому, что в августе перечисленные страны дали согласие на проведение платежей. Аналогичный запрос Россия направила в пенсионные органы Израиля, Литвы и Болгарии, которые тоже ограничивают прием пенсий из России."Россия в полной мере выполняет свои обязательства перед получателями выплат за рубежом. Однако санкционные ограничения, инициированные недружественными странами, создают препятствия для переводов получателям за границу. Например, в феврале текущего года Социальный фонд предпринял две попытки перевода, в том числе получателям пенсий по международным договорам с Латвией и Эстонией. Однако платежи были заблокированы из-за введенных ограничений, не зависящих от российской стороны", — объяснили в ведомстве.

https://ria.ru/20250826/latviya-2037736223.html

https://ria.ru/20250826/rossija-2037745379.html

латвия

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, эстония, россия