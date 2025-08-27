Рейтинг@Mail.ru
В мозге мужчины завелись паразиты из-за его любви к мясу - РИА Новости, 27.08.2025
19:26 27.08.2025
В мозге мужчины завелись паразиты из-за его любви к мясу
В мозге мужчины завелись паразиты из-за его любви к мясу - РИА Новости, 27.08.2025
В мозге мужчины завелись паразиты из-за его любви к мясу
Житель США попал в больницу с заражением головного мозга паразитами после того, как съел сырой бекон, сообщает Unilad. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Житель США попал в больницу с заражением головного мозга паразитами после того, как съел сырой бекон, сообщает Unilad.По данным источника, 52-летний американец обратился за медицинской помощью после нескольких недель сильной головной боли. Врачи назначили пациенту МРТ и поразились результатом: в мозге пациента обнаружили образования. Дополнительные исследования показали, что это кисты, в которых находятся личинки свиного цепня, вызывающего цистицеркоз.Медики выяснили, что источник заражения связан с пищевыми предпочтениями пациента. Мужчина признался, что всегда ел бекон слабо поджаренным, поскольку не любил хрустящую корочку.После подтверждения диагноза пациент провел несколько недель в отделении интенсивной терапии, проходя курс лечения противопаразитарными и противовоспалительными препаратами для снятия отека мозга, указывается в статье.
сша, в мире
В мозге мужчины завелись паразиты из-за его любви к мясу

Unilad: в мозге мужчины завелись паразиты из-за употребления сырого бекона

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Житель США попал в больницу с заражением головного мозга паразитами после того, как съел сырой бекон, сообщает Unilad.
По данным источника, 52-летний американец обратился за медицинской помощью после нескольких недель сильной головной боли. Врачи назначили пациенту МРТ и поразились результатом: в мозге пациента обнаружили образования. Дополнительные исследования показали, что это кисты, в которых находятся личинки свиного цепня, вызывающего цистицеркоз.
Медики выяснили, что источник заражения связан с пищевыми предпочтениями пациента. Мужчина признался, что всегда ел бекон слабо поджаренным, поскольку не любил хрустящую корочку.
После подтверждения диагноза пациент провел несколько недель в отделении интенсивной терапии, проходя курс лечения противопаразитарными и противовоспалительными препаратами для снятия отека мозга, указывается в статье.
