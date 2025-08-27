Рейтинг@Mail.ru
05:09 27.08.2025
Сборная ВС России взяла 15 золотых медалей на соревнованиях в Эквадоре
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Представители сборной Вооруженных сил РФ заняли первое место в общекомандном зачете, выиграв золотые медали в 15 дисциплинах на международных соревнованиях среди военных-параспортсменов в Эквадоре, сообщили в Минобороны России. В церемонии награждения участников соревнований приняли участие начальник управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков, начальник ЦСКА полковник Артем Громов, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и депутат Госдумы Герой России Дмитрий Саблин. "Я рад приветствовать победителей и призеров второго чемпионата мира по параатлетике и первого чемпионата мира по трейл-ориентированию Международного совета военного спорта, которые состоялись в Эквадоре и в которых приняли участие военнослужащие из семи государств. Отмечу, что наша сборная выступала под российским флагом и в неофициальном медальном зачете одержала убедительную победу!" - сказал Зыков. С 18 по 24 августа в столице Эквадора Кито проходил второй чемпионат мира CISM по параатлетике и первый чемпионат мира по трейл-ориентированию среди военных-параспортсменов. Сборную ВС РФ представляли девять военнослужащих. По итогам чемпионатов мира сборная ВС РФ заняла первое общекомандное место в медальном зачете, завоевав 15 золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали. Второе место - у параспортсменов Бразилии, третье место - у Эквадора. Также в соревнованиях принимали участие представители Греции, Испании, Италии и Перу. Наибольшее количество золотых медалей российской сборной принесли победы старшего лейтенанта Сергея Макаренкова в дисциплинах "бег 100 м", "бег 200 м", "прыжок в длину", лейтенанта Болата Косумова - "бег 200 м", "бег 400 м", "бег 800 м" и лейтенанта Сергея Таныгина - "бег 800 м", "бег 1500 м", "бег 5000 м". Кроме того, отличились гвардии подполковник Антон Эксанов, лейтенант Алексей Карелин, гвардии лейтенант Петр Горяинов, гвардии капитан Артем Курилко, подполковник Артемий Репкин и капитан Илья Мищенко.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Представители сборной Вооруженных сил РФ заняли первое место в общекомандном зачете, выиграв золотые медали в 15 дисциплинах на международных соревнованиях среди военных-параспортсменов в Эквадоре, сообщили в Минобороны России.
В церемонии награждения участников соревнований приняли участие начальник управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков, начальник ЦСКА полковник Артем Громов, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и депутат Госдумы Герой России Дмитрий Саблин.
"Я рад приветствовать победителей и призеров второго чемпионата мира по параатлетике и первого чемпионата мира по трейл-ориентированию Международного совета военного спорта, которые состоялись в Эквадоре и в которых приняли участие военнослужащие из семи государств. Отмечу, что наша сборная выступала под российским флагом и в неофициальном медальном зачете одержала убедительную победу!" - сказал Зыков.
С 18 по 24 августа в столице Эквадора Кито проходил второй чемпионат мира CISM по параатлетике и первый чемпионат мира по трейл-ориентированию среди военных-параспортсменов. Сборную ВС РФ представляли девять военнослужащих. По итогам чемпионатов мира сборная ВС РФ заняла первое общекомандное место в медальном зачете, завоевав 15 золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали. Второе место - у параспортсменов Бразилии, третье место - у Эквадора. Также в соревнованиях принимали участие представители Греции, Испании, Италии и Перу.
Наибольшее количество золотых медалей российской сборной принесли победы старшего лейтенанта Сергея Макаренкова в дисциплинах "бег 100 м", "бег 200 м", "прыжок в длину", лейтенанта Болата Косумова - "бег 200 м", "бег 400 м", "бег 800 м" и лейтенанта Сергея Таныгина - "бег 800 м", "бег 1500 м", "бег 5000 м". Кроме того, отличились гвардии подполковник Антон Эксанов, лейтенант Алексей Карелин, гвардии лейтенант Петр Горяинов, гвардии капитан Артем Курилко, подполковник Артемий Репкин и капитан Илья Мищенко.
Владимир Спринчан - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Посольство России в Эквадоре проводит серию мероприятий в честь Дня Победы
12 мая, 03:12
 
