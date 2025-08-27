В Крыму открыли памятник Стефану III Великому

https://ria.ru/20250827/pamyatnik-2037856561.html

БАХЧИСАРАЙ (Крым), 27 авг – РИА Новости. Памятник правителю Молдавского княжества и полководцу Стефану III Великому открыли в Бахчисарайском районе Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Культурно-образовательного центра Молдавии в России. "Памятный бюст великому воеводе и одному из самых видающихся правителей Молдавского княжества Стефану чел Маре установлен по случаю Дня независимости Молдовы и призван увековечить его память и вклад в защиту территории Крыма", - сказали в пресс-службе. Памятник установлен по инициативе молдавской диаспоры на территории Благовещенского мужского пещерного монастыря на горе Мангуп и представляет собой бронзовый бюст высотой более метра. Он изготовлен молдавским скульптором. "Установка бюста Стефану III Великому – это ответ молдавской диаспоры в России властям Молдовы, которые санкционируют сносы памятников героям Великой Отечественной войны, и сигнал всем своим землякам дома о необходимости помнить об истинных героях", - подчеркнули в пресс-службе. Как передает корреспондент РИА Новости, в открытии памятника приняли участие лидеры молдавской диаспоры в России, власти Крыма, представители Русской православной церкви. В комментарии РИА Новости врио председателя общественного совета Культурно-образовательного центра Молдавии в России Григорий Кожокару заявил, что памятник Стефану Великому является символом независимости Молдавии тех времен и символом дружбы с Россией. "Именно Стефан был одним из главных борцов за дружественные отношения с российской землей. Стефан считал, что Россия есть единственный надежный и правильный партнер", - сказал Кожокару. По его словам, Стефан заложил принципы, которые показывают, что Молдавия может развиваться только в дружбе с Россией. Стефан чел Маре (Стефан III Великий) – выдающийся государственный деятель, полководец и святой Молдавии. Правил 47 лет (1457-1504). Один из самых видных правителей Молдавского княжества. Его правление стало золотым веком молдавской государственности, характеризующимся развитием культуры и защитой православной веры перед лицом внешних угроз, а также стремительным развитием молдавско-российских отношений. Стефан III Великий в 1472 году женился на Марии Мангупской, дочери правителя православного государства Феодоро (Мангупского княжества), что находилось на территории современного Крыма. Брак Марии и Стефана укрепил военно-политический союз двух княжеств перед лицом турецкой угрозы.

