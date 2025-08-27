Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: ЖК на 275 квартир по реновации появился на северо-западе Москвы
12:25 27.08.2025
Овчинский: ЖК на 275 квартир по реновации появился на северо-западе Москвы
Овчинский: ЖК на 275 квартир по реновации появился на северо-западе Москвы - РИА Новости, 27.08.2025
Овчинский: ЖК на 275 квартир по реновации появился на северо-западе Москвы
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Жилой комплекс площадью свыше 31 тысячи квадратных метров в рамках реновации возвели на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новостройка находится на улице Генерала Глаголева. На первом этаже здания размещены семь нежилых помещений, где впоследствии могут появиться магазины, салоны, аптеки и прочие социально-бытовые объекты в шаговой доступности. Как добавляется в пресс-релизе, вблизи жилого комплекса есть остановки автобусов и трамваев, работают детские сады, школы и поликлиники, благоустроены набережные и скверы."В районе Хорошево-Мневники построили трехсекционный жилой дом по программе реновации. В новостройке 275 квартир с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. Их общая площадь превышает 16 тысяч квадратных метров. Придомовая территория благоустроена и озеленена. Во дворе оборудованы две детские и одна спортивная площадки", – цитирует Овчинского пресс-служба московского департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что в новостройке создана безбарьерная среда: подъезды спроектированы без порогов, ступеней и прочих препятствий для маломобильных граждан, а входные группы расположены на одном уровне с улицей.Ранее Сергей Собянин сообщил о переселении москвичей в рамках реновации в новостройку в районе Люблино. Здесь по программе запланирован переезд в новые квартиры 30 тысяч москвичей из 152 старых домов. В двух жилых комплексах на Краснодонской и Люблинской улицах суммарно находится 600 квартир с готовой улучшенной отделкой.
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: ЖК на 275 квартир по реновации появился на северо-западе Москвы

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Овчинский: готовность нового детсада во Внукове превышает 50%
Москва
Градостроительный комплекс Москвы
Департамент градостроительной политики г. Москвы
Владислав Овчинский
 
 
