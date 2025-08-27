https://ria.ru/20250827/ovchinskiy-2037827197.html
Овчинский: ЖК на 275 квартир по реновации появился на северо-западе Москвы
27.08.2025
Овчинский: ЖК на 275 квартир по реновации появился на северо-западе Москвы
Жилой комплекс площадью свыше 31 тысячи квадратных метров в рамках реновации возвели на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Жилой комплекс площадью свыше 31 тысячи квадратных метров в рамках реновации возвели на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новостройка находится на улице Генерала Глаголева. На первом этаже здания размещены семь нежилых помещений, где впоследствии могут появиться магазины, салоны, аптеки и прочие социально-бытовые объекты в шаговой доступности. Как добавляется в пресс-релизе, вблизи жилого комплекса есть остановки автобусов и трамваев, работают детские сады, школы и поликлиники, благоустроены набережные и скверы."В районе Хорошево-Мневники построили трехсекционный жилой дом по программе реновации. В новостройке 275 квартир с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. Их общая площадь превышает 16 тысяч квадратных метров. Придомовая территория благоустроена и озеленена. Во дворе оборудованы две детские и одна спортивная площадки", – цитирует Овчинского пресс-служба московского департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что в новостройке создана безбарьерная среда: подъезды спроектированы без порогов, ступеней и прочих препятствий для маломобильных граждан, а входные группы расположены на одном уровне с улицей.Ранее Сергей Собянин сообщил о переселении москвичей в рамках реновации в новостройку в районе Люблино. Здесь по программе запланирован переезд в новые квартиры 30 тысяч москвичей из 152 старых домов. В двух жилых комплексах на Краснодонской и Люблинской улицах суммарно находится 600 квартир с готовой улучшенной отделкой.
Овчинский: ЖК на 275 квартир по реновации появился на северо-западе Москвы
Овчинский: в Хорошево-Мневниках построили жилой комплекс по программе реновации
