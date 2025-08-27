https://ria.ru/20250827/opasnost-2037969436.html

В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал губернатор в Telegram-канале. Мельниченко добавил, что для обеспечения безопасности жителей региона введены временные ограничения работы мобильного интернета.

