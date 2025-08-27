Рейтинг@Mail.ru
На Кубани отменили опасность атаки БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 27.08.2025
На Кубани отменили опасность атаки БПЛА
На Кубани отменили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки беспилотников отменен в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников отменен в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки беспилотников была объявлена в 23.18 мск вторника. Она продлилась более семи часов. "Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена отмена угрозы "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
безопасность, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© iStock.com / kornyeyevaВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© iStock.com / kornyeyeva
Вид на Краснодар. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников отменен в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России.
Опасность атаки беспилотников была объявлена в 23.18 мск вторника. Она продлилась более семи часов.
"Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена отмена угрозы "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
В Таганроге отменили воздушную опасность
