На Кубани отменили опасность атаки БПЛА

На Кубани отменили опасность атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотников отменен в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T06:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников отменен в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки беспилотников была объявлена в 23.18 мск вторника. Она продлилась более семи часов. "Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена отмена угрозы "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.

краснодарский край

россия

безопасность, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)