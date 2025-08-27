https://ria.ru/20250827/opasnost-2037777039.html
На Кубани отменили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки беспилотников отменен в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников отменен в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки беспилотников была объявлена в 23.18 мск вторника. Она продлилась более семи часов. "Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена отмена угрозы "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
