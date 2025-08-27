https://ria.ru/20250827/obyski-2037836838.html

Источник: в администрации Владимира проходят следственные мероприятия

РЯЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Следственные действия проводятся в администрации города Владимира, интерес для правоохранителей представляет работа мэра Дмитрия Наумова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Следственные действия проводятся в администрации Владимира, интерес для правоохранителей представляет работа главы Дмитрия Наумова" - сообщил собеседник.В пресс-службе администрации Владимира сообщили, что "пока официальных комментариев по данному вопросу" не предоставляют, не опровергнув и не подтвердив эти сведения.Согласно данным сайта мэрии, Наумов является главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, заняв этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области.

