Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
2025-08-27T00:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска 16 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Шестнадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как уточняет управление, всего был выпущен 21 боеприпас. По данным ведомства, информация о пострадавших или погибших не поступала. За предыдущие сутки был зафиксирован 21 обстрел.
