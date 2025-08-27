https://ria.ru/20250827/novosibirsk-2037782113.html
В Новосибирске заочно арестовали экс-депутата горсовета
В Новосибирске заочно арестовали экс-депутата горсовета - РИА Новости, 27.08.2025
В Новосибирске заочно арестовали экс-депутата горсовета
Центральный райсуд Новосибирска заочно заключил под стражу бывшего независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко* (признан иноагентом) за... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27
2025-08-27T08:15:00+03:00
2025-08-27T08:15:00+03:00
НОВОСИБИРСК, 27 авг - РИА Новости. Центральный райсуд Новосибирска заочно заключил под стражу бывшего независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко* (признан иноагентом) за неисполнение обязанностей иноагента, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. "Центральным районным судом Новосибирска удовлетворено ходатайство следователя, в отношении Бойко Сергея* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца со дня его фактического задержания на территории России, либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ в пределах срока предварительного следствия", - говорится в сообщении. Признанный иностранным агентом Сергей Бойко* обвиняется в совершении преступления по статье 330.1 части 2 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Постановление суда пока не вступило в законную силу. Экс-координатор "Штаба Навального"** (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена) Сергей Бойко* 31 марта 2023 года министерством юстиции России внесен в список "иностранных агентов".*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента**Запрещенная в России экстремистская организация
