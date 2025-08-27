Рейтинг@Mail.ru
В MOL рассказали о рисках при остановке "Дружбы" - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/neft-2037944700.html
В MOL рассказали о рисках при остановке "Дружбы"
В MOL рассказали о рисках при остановке "Дружбы" - РИА Новости, 27.08.2025
В MOL рассказали о рисках при остановке "Дружбы"
Даже если Венгрия и Словакия продолжат получать нефть из РФ по альтернативному "Дружбе" маршруту, есть риск, что НПЗ будут работать не на полную мощность, а это РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T18:46:00+03:00
2025-08-27T18:46:00+03:00
в мире
венгрия
словакия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg
БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Даже если Венгрия и Словакия продолжат получать нефть из РФ по альтернативному "Дружбе" маршруту, есть риск, что НПЗ будут работать не на полную мощность, а это вызовет цепную реакцию во всем центральноевропейском регионе, заявил генеральный директор венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади. "Сейчас мы по-прежнему можем импортировать российскую нефть (при остановке "Дружбы" - ред.), только у нас есть два риска. Во-первых, это будет значительно дороже, а во-вторых, мы, возможно, не сможем эксплуатировать оба НПЗ на полную мощность", - сказал Хернади в интервью порталу Mandiner. Глава компании уточнил, что хорватский нефтепровод Adria не проходил достаточных испытаний для поставки такого количества нефти, "что бы ни говорили хорваты". "Если мы проводим испытания полдня или один день, мы не можем утверждать, что он сможет работать так 360 дней. Были испытания, которые показали, что он может работать, а были испытания, которые показали, что он не может работать на полную мощность. В этом и заключается наша проблема", - подчеркнул он. По его словам, НПЗ Венгрии и Словакии выйдут из строя или их мощности будут ограничены, это "почувствует вся Центральная Европа, потому что это может вызвать цепную реакцию в регионе".
https://ria.ru/20250825/zakharova-2037474371.html
венгрия
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646203_0:0:1979:1485_1920x0_80_0_0_79639b451774e0025b55c6ccb605d8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, словакия, россия
В мире, Венгрия, Словакия, Россия
В MOL рассказали о рисках при остановке "Дружбы"

MOL: есть риск, что НПЗ будут работать не на полную мощность

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Даже если Венгрия и Словакия продолжат получать нефть из РФ по альтернативному "Дружбе" маршруту, есть риск, что НПЗ будут работать не на полную мощность, а это вызовет цепную реакцию во всем центральноевропейском регионе, заявил генеральный директор венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади.
"Сейчас мы по-прежнему можем импортировать российскую нефть (при остановке "Дружбы" - ред.), только у нас есть два риска. Во-первых, это будет значительно дороже, а во-вторых, мы, возможно, не сможем эксплуатировать оба НПЗ на полную мощность", - сказал Хернади в интервью порталу Mandiner.
Глава компании уточнил, что хорватский нефтепровод Adria не проходил достаточных испытаний для поставки такого количества нефти, "что бы ни говорили хорваты".
"Если мы проводим испытания полдня или один день, мы не можем утверждать, что он сможет работать так 360 дней. Были испытания, которые показали, что он может работать, а были испытания, которые показали, что он не может работать на полную мощность. В этом и заключается наша проблема", - подчеркнул он.
По его словам, НПЗ Венгрии и Словакии выйдут из строя или их мощности будут ограничены, это "почувствует вся Центральная Европа, потому что это может вызвать цепную реакцию в регионе".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Захарова прокомментировала удары по нефтепроводу "Дружба"
25 августа, 15:45
 
В миреВенгрияСловакияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала