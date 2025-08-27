https://ria.ru/20250827/neft-2037944700.html

В MOL рассказали о рисках при остановке "Дружбы"

Даже если Венгрия и Словакия продолжат получать нефть из РФ по альтернативному "Дружбе" маршруту, есть риск, что НПЗ будут работать не на полную мощность, а это РИА Новости, 27.08.2025

БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Даже если Венгрия и Словакия продолжат получать нефть из РФ по альтернативному "Дружбе" маршруту, есть риск, что НПЗ будут работать не на полную мощность, а это вызовет цепную реакцию во всем центральноевропейском регионе, заявил генеральный директор венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади. "Сейчас мы по-прежнему можем импортировать российскую нефть (при остановке "Дружбы" - ред.), только у нас есть два риска. Во-первых, это будет значительно дороже, а во-вторых, мы, возможно, не сможем эксплуатировать оба НПЗ на полную мощность", - сказал Хернади в интервью порталу Mandiner. Глава компании уточнил, что хорватский нефтепровод Adria не проходил достаточных испытаний для поставки такого количества нефти, "что бы ни говорили хорваты". "Если мы проводим испытания полдня или один день, мы не можем утверждать, что он сможет работать так 360 дней. Были испытания, которые показали, что он может работать, а были испытания, которые показали, что он не может работать на полную мощность. В этом и заключается наша проблема", - подчеркнул он. По его словам, НПЗ Венгрии и Словакии выйдут из строя или их мощности будут ограничены, это "почувствует вся Центральная Европа, потому что это может вызвать цепную реакцию в регионе".

2025

