В Польше украинского журналиста уволили за критику Навроцкого
12:21 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/navrotskij-2037835056.html
В Польше украинского журналиста уволили за критику Навроцкого
В Польше украинского журналиста уволили за критику Навроцкого - РИА Новости, 27.08.2025
В Польше украинского журналиста уволили за критику Навроцкого
Известного журналиста с Украины, занимавшего в Польше пост заместителя главного редактора портала International Observer, Виталия Мазуренко уволили из-за... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:21:00+03:00
2025-08-27T12:21:00+03:00
в мире
украина
польша
кароль навроцкий
ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Известного журналиста с Украины, занимавшего в Польше пост заместителя главного редактора портала International Observer, Виталия Мазуренко уволили из-за критики польского президента Кароля Навроцкого, наложившего вето на закон о помощи украинцам. Навроцкий ранее наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. В новом. разрабатываемом правительством законопроекте предусматривается, что не только граждане Украины, но и другие иностранцы не смогут получать социальные выплаты, если они не работают и не делают социальных отчислений. Решение об увольнении было принято после высказываний Мазуренко на канале Polsat News, где он в эфире сравнил поведение Навроцкого с поведением "пахана". Его слова вызвали волну критики в стране. На предложение извиниться Мазуренко ответил отказом. В распространенном заявлении International Observer подчёркивается, что выступление журналиста "не было согласовано и не было одобрено редакцией". "Как польский портал, мы категорически неприемлем и не терпим никаких подрывов авторитета президента Республики Польша. Наши ценности основаны на добросовестной журналистике, ответственности за свои слова и полном уважении к институтам польского государства и его представителям", — говорится в редакционном заявлении. Портал объявил, что решение расстаться с Мазуренко было принято сразу после выхода программы в эфир. Журналист также лишился должности заместителя главного редактора. Руководство сайта заверило, что подобные инциденты не повторятся, и что его миссия по-прежнему заключается в поддержании профессионального диалога по вопросам международной политики в соответствии с национальными интересами Польши. Высказывания украинского журналиста вызвали критику не только со стороны его работодателя, но и со стороны комментаторов и СМИ. Многие пользователи подчеркнули, что это неподобающее поведение для публичного человека и может привести к дальнейшему ухудшению польско-украинских отношений.
украина
польша
В Польше украинского журналиста уволили за критику Навроцкого

В Польше украинского журналиста Мазуренко уволили за критику политики Навроцкого

ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Известного журналиста с Украины, занимавшего в Польше пост заместителя главного редактора портала International Observer, Виталия Мазуренко уволили из-за критики польского президента Кароля Навроцкого, наложившего вето на закон о помощи украинцам.
Навроцкий ранее наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. В новом. разрабатываемом правительством законопроекте предусматривается, что не только граждане Украины, но и другие иностранцы не смогут получать социальные выплаты, если они не работают и не делают социальных отчислений.
Навроцкого возмутило появление в Польше бандеровской символики
13 августа, 19:37
Решение об увольнении было принято после высказываний Мазуренко на канале Polsat News, где он в эфире сравнил поведение Навроцкого с поведением "пахана". Его слова вызвали волну критики в стране. На предложение извиниться Мазуренко ответил отказом.
В распространенном заявлении International Observer подчёркивается, что выступление журналиста "не было согласовано и не было одобрено редакцией". "Как польский портал, мы категорически неприемлем и не терпим никаких подрывов авторитета президента Республики Польша. Наши ценности основаны на добросовестной журналистике, ответственности за свои слова и полном уважении к институтам польского государства и его представителям", — говорится в редакционном заявлении.
Портал объявил, что решение расстаться с Мазуренко было принято сразу после выхода программы в эфир. Журналист также лишился должности заместителя главного редактора. Руководство сайта заверило, что подобные инциденты не повторятся, и что его миссия по-прежнему заключается в поддержании профессионального диалога по вопросам международной политики в соответствии с национальными интересами Польши.
Высказывания украинского журналиста вызвали критику не только со стороны его работодателя, но и со стороны комментаторов и СМИ. Многие пользователи подчеркнули, что это неподобающее поведение для публичного человека и может привести к дальнейшему ухудшению польско-украинских отношений.
Киев пригрозил Навроцкому после предложения запретить бандеровские символы
25 августа, 19:23
 
