https://ria.ru/20250827/navrotskij-2037835056.html

В Польше украинского журналиста уволили за критику Навроцкого

В Польше украинского журналиста уволили за критику Навроцкого - РИА Новости, 27.08.2025

В Польше украинского журналиста уволили за критику Навроцкого

Известного журналиста с Украины, занимавшего в Польше пост заместителя главного редактора портала International Observer, Виталия Мазуренко уволили из-за... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T12:21:00+03:00

2025-08-27T12:21:00+03:00

2025-08-27T12:21:00+03:00

в мире

украина

польша

кароль навроцкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020379809_607:484:2992:1825_1920x0_80_0_0_1c0f5636074cb5de875d8a9d16707737.jpg

ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Известного журналиста с Украины, занимавшего в Польше пост заместителя главного редактора портала International Observer, Виталия Мазуренко уволили из-за критики польского президента Кароля Навроцкого, наложившего вето на закон о помощи украинцам. Навроцкий ранее наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. В новом. разрабатываемом правительством законопроекте предусматривается, что не только граждане Украины, но и другие иностранцы не смогут получать социальные выплаты, если они не работают и не делают социальных отчислений. Решение об увольнении было принято после высказываний Мазуренко на канале Polsat News, где он в эфире сравнил поведение Навроцкого с поведением "пахана". Его слова вызвали волну критики в стране. На предложение извиниться Мазуренко ответил отказом. В распространенном заявлении International Observer подчёркивается, что выступление журналиста "не было согласовано и не было одобрено редакцией". "Как польский портал, мы категорически неприемлем и не терпим никаких подрывов авторитета президента Республики Польша. Наши ценности основаны на добросовестной журналистике, ответственности за свои слова и полном уважении к институтам польского государства и его представителям", — говорится в редакционном заявлении. Портал объявил, что решение расстаться с Мазуренко было принято сразу после выхода программы в эфир. Журналист также лишился должности заместителя главного редактора. Руководство сайта заверило, что подобные инциденты не повторятся, и что его миссия по-прежнему заключается в поддержании профессионального диалога по вопросам международной политики в соответствии с национальными интересами Польши. Высказывания украинского журналиста вызвали критику не только со стороны его работодателя, но и со стороны комментаторов и СМИ. Многие пользователи подчеркнули, что это неподобающее поведение для публичного человека и может привести к дальнейшему ухудшению польско-украинских отношений.

https://ria.ru/20250813/polsha-2035107899.html

https://ria.ru/20250825/ukraina-2037537946.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, кароль навроцкий