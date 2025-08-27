Рейтинг@Mail.ru
16:09 27.08.2025
Более 100 навигационных указателей установят в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Систему транспортной и туристической навигации в Ярославской области дополнят более 100 новых указателей, сообщил губернатор Михаил Евраев. Губернатор, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ярославской области, отметил, что в регионе ежегодно улучшается транспортная инфраструктура: строятся, расширяются и приводятся в порядок дороги, появился сервис каршеринга, чтобы в область стало легче приехать из других регионов. "Параллельно развиваем транспортную и туристическую навигацию. Вдоль федеральных и региональных дорог планируем установить более 100 знаков, которые будут не просто обозначать населенный пункт, а указывать направление в сторону какого-то города или другого региона. Дополнительные указатели появятся вблизи достопримечательностей и других интересных объектов", - цитирует Евраева пресс-служба. По словам губернатора, от глав муниципальных образований уже поступили предложения о местах установки знаков навигации, показывающих направления к спорткомплексу "Демино", санаторию имени Воровского, туристско-информационному центру Ярославля, культурно-просветительскому центру имени В.В. Терешковой, Ярославскому аквапарку, Угличскому историко-архитектурному и художественному музею, храму Иоанна Златоуста в Годенове и так далее. Для населенных пунктов с численностью более 5 тысяч жителей Михаил Евраев также поставил задачу разработать указатели, которые будут информировать, как проехать в центр города или поселка.
