https://ria.ru/20250827/navigatsiya-2037903564.html

Более 100 навигационных указателей установят в Ярославской области

Более 100 навигационных указателей установят в Ярославской области - РИА Новости, 27.08.2025

Более 100 навигационных указателей установят в Ярославской области

Систему транспортной и туристической навигации в Ярославской области дополнят более 100 новых указателей, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T16:09:00+03:00

2025-08-27T16:09:00+03:00

2025-08-27T16:22:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037906426_31:0:1151:630_1920x0_80_0_0_c6b8d114a9cc0c0a42c3f6968072355a.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Систему транспортной и туристической навигации в Ярославской области дополнят более 100 новых указателей, сообщил губернатор Михаил Евраев. Губернатор, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ярославской области, отметил, что в регионе ежегодно улучшается транспортная инфраструктура: строятся, расширяются и приводятся в порядок дороги, появился сервис каршеринга, чтобы в область стало легче приехать из других регионов. "Параллельно развиваем транспортную и туристическую навигацию. Вдоль федеральных и региональных дорог планируем установить более 100 знаков, которые будут не просто обозначать населенный пункт, а указывать направление в сторону какого-то города или другого региона. Дополнительные указатели появятся вблизи достопримечательностей и других интересных объектов", - цитирует Евраева пресс-служба. По словам губернатора, от глав муниципальных образований уже поступили предложения о местах установки знаков навигации, показывающих направления к спорткомплексу "Демино", санаторию имени Воровского, туристско-информационному центру Ярославля, культурно-просветительскому центру имени В.В. Терешковой, Ярославскому аквапарку, Угличскому историко-архитектурному и художественному музею, храму Иоанна Златоуста в Годенове и так далее. Для населенных пунктов с численностью более 5 тысяч жителей Михаил Евраев также поставил задачу разработать указатели, которые будут информировать, как проехать в центр города или поселка.

https://ria.ru/20250826/evraev-2037597928.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил евраев, ярославская область