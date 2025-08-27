https://ria.ru/20250827/nauka-2037780924.html
"По принципу русских пельменей". Найден новый подход к лечению тяжелых ран
"По принципу русских пельменей". Найден новый подход к лечению тяжелых ран - РИА Новости, 27.08.2025
"По принципу русских пельменей". Найден новый подход к лечению тяжелых ран
В России разработан новый биоматериал для лечения ран, в основе которого лежит система из полимерных микрокамер. В этих микрокамерах, как в ячейках, заложены... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T09:00:00+03:00
2025-08-27T09:00:00+03:00
2025-08-27T09:13:00+03:00
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
сколковский институт науки и технологий
россия
российские инновации
качество жизни
здоровье - общество
здоровье
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752388051_0:197:3013:1892_1920x0_80_0_0_936877473bc4e7052e99f3b6309fd90b.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В России разработан новый биоматериал для лечения ран, в основе которого лежит система из полимерных микрокамер. В этих микрокамерах, как в ячейках, заложены лекарственные вещества. В нужный момент они высвобождаются и попадают в поврежденную ткань пациента. Как итог — рана существенно быстрее заживает, минимизируется образование рубцов, сокращается время прибывания в стационаре. Об этом медицинские эксперты сообщили в медиагруппе "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной новой медицинской разработке.Ученые из Исследовательского центра LIFT (Москва) с коллегами взяли за основу биоразлагаемый полимер, который должен постепенно разрушаться в ране, высвобождая препараты. Из этого материала они сформировали высокоупорядоченные массивы камер, в которые "загрузили" одно из биоактивных веществ — дубильную кислоту или перкарбонат натрия. Первое соединение представляет собой природный антиоксидант, уменьшающий воспаление. Второе служит источником перекиси водорода — окислителя, стимулирующего рост сосудов и подавляющего активность бактерий. Результаты исследования, поддержанное грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Applied Materials Today.Как сообщил научный руководитель Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Владимир Стародубов, данный российский проект находится на высоком мировом уровне, у него хорошие перспективы практического применения и скорейшего внедрения в клинику. В связи с этим он добавил, что со стороны государства усилилось внимание к биологии, наукам о жизни и медицине. В частности, по его данным, эти направления составляют 10 процентов от общего числа заявок, поданных в РНФ.Говоря о самой разработке, профессор Сколтеха, директор исследовательского центра LIFT Глеб Сухоруков рассказал, что последние 20 лет он занимался капсулированием и доставкой (в организм – прим. ред.) различных медицинских препаратов, и всегда сталкивался с проблемой, связанной с тем, что "маленькие молекулы большинства лекарственных препаратов очень тяжело удержать". "Мы ломали голову и разработали технологию микрокамер, позволяющую удерживать вещество", — пояснил он, добавив, что сама "начинка" капсул может быть любой — "по принципу русских пельменей".В качестве поверхности, которая непосредственно контактирует с раной, исследователи использовали тонкую функциональную пленку гидрогеля на основе желатина, глицерина и аминокапроновой кислоты. Такая комбинация веществ, по словам ученых, придала материалу кровеостанавливающие свойства, обеспечила эластичность материала, способность удерживать влагу и надежное сцепление с живыми тканями.Как сообщил заведующий лабораторией Сеченовского университета, старший научный сотрудник исследовательского центра LIFT Алексей Ермаков, разработанный биоматериал можно использовать на разных поверхностях — это и импланты, и медицинские стенты, и катетеры — там, где требуется "тонкая настройка" химического микроокружения для стимуляции различных клеточных процессов и пролонгированное высвобождение лекарственных соединений."Мы можем четко заложить, в какой момент будут выходить вещества в организм. Возможно, это будут сразу несколько веществ, каждое из которых высвобождается в нужный срок: одно — на первой неделе заживления, а через неделю открывается следующая серия камер с другим веществом", — пояснил ученый.При этом он добавил, что речь идет об аддитивном производстве. "Мы можем печатать биоматериал на разных поверхностях. Это особенно важно в регенеративной медицине, поскольку есть ощущение, что потребность в помощи здесь всегда срочная", — подчеркнул он.Медицинские эксперты были едины во мнении, что разработанная система позволит в будущем сократить время прибывания в больнице в полтора-два раза. В исследовании приняли участие сотрудники Сколтеха, Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского (Саратов), Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Москва) и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (Саратов).
россия
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского, сколковский институт науки и технологий, россия
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Сколковский институт науки и технологий, Россия
