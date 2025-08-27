Рейтинг@Mail.ru
"По принципу русских пельменей". Найден новый подход к лечению тяжелых ран - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 27.08.2025 (обновлено: 09:13 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/nauka-2037780924.html
"По принципу русских пельменей". Найден новый подход к лечению тяжелых ран
"По принципу русских пельменей". Найден новый подход к лечению тяжелых ран - РИА Новости, 27.08.2025
"По принципу русских пельменей". Найден новый подход к лечению тяжелых ран
В России разработан новый биоматериал для лечения ран, в основе которого лежит система из полимерных микрокамер. В этих микрокамерах, как в ячейках, заложены... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T09:00:00+03:00
2025-08-27T09:13:00+03:00
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
сколковский институт науки и технологий
россия
российские инновации
качество жизни
здоровье - общество
здоровье
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752388051_0:197:3013:1892_1920x0_80_0_0_936877473bc4e7052e99f3b6309fd90b.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В России разработан новый биоматериал для лечения ран, в основе которого лежит система из полимерных микрокамер. В этих микрокамерах, как в ячейках, заложены лекарственные вещества. В нужный момент они высвобождаются и попадают в поврежденную ткань пациента. Как итог — рана существенно быстрее заживает, минимизируется образование рубцов, сокращается время прибывания в стационаре. Об этом медицинские эксперты сообщили в медиагруппе "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной новой медицинской разработке.Ученые из Исследовательского центра LIFT (Москва) с коллегами взяли за основу биоразлагаемый полимер, который должен постепенно разрушаться в ране, высвобождая препараты. Из этого материала они сформировали высокоупорядоченные массивы камер, в которые "загрузили" одно из биоактивных веществ — дубильную кислоту или перкарбонат натрия. Первое соединение представляет собой природный антиоксидант, уменьшающий воспаление. Второе служит источником перекиси водорода — окислителя, стимулирующего рост сосудов и подавляющего активность бактерий. Результаты исследования, поддержанное грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Applied Materials Today.Как сообщил научный руководитель Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Владимир Стародубов, данный российский проект находится на высоком мировом уровне, у него хорошие перспективы практического применения и скорейшего внедрения в клинику. В связи с этим он добавил, что со стороны государства усилилось внимание к биологии, наукам о жизни и медицине. В частности, по его данным, эти направления составляют 10 процентов от общего числа заявок, поданных в РНФ.Говоря о самой разработке, профессор Сколтеха, директор исследовательского центра LIFT Глеб Сухоруков рассказал, что последние 20 лет он занимался капсулированием и доставкой (в организм – прим. ред.) различных медицинских препаратов, и всегда сталкивался с проблемой, связанной с тем, что "маленькие молекулы большинства лекарственных препаратов очень тяжело удержать". "Мы ломали голову и разработали технологию микрокамер, позволяющую удерживать вещество", — пояснил он, добавив, что сама "начинка" капсул может быть любой — "по принципу русских пельменей".В качестве поверхности, которая непосредственно контактирует с раной, исследователи использовали тонкую функциональную пленку гидрогеля на основе желатина, глицерина и аминокапроновой кислоты. Такая комбинация веществ, по словам ученых, придала материалу кровеостанавливающие свойства, обеспечила эластичность материала, способность удерживать влагу и надежное сцепление с живыми тканями.Как сообщил заведующий лабораторией Сеченовского университета, старший научный сотрудник исследовательского центра LIFT Алексей Ермаков, разработанный биоматериал можно использовать на разных поверхностях — это и импланты, и медицинские стенты, и катетеры — там, где требуется "тонкая настройка" химического микроокружения для стимуляции различных клеточных процессов и пролонгированное высвобождение лекарственных соединений."Мы можем четко заложить, в какой момент будут выходить вещества в организм. Возможно, это будут сразу несколько веществ, каждое из которых высвобождается в нужный срок: одно — на первой неделе заживления, а через неделю открывается следующая серия камер с другим веществом", — пояснил ученый.При этом он добавил, что речь идет об аддитивном производстве. "Мы можем печатать биоматериал на разных поверхностях. Это особенно важно в регенеративной медицине, поскольку есть ощущение, что потребность в помощи здесь всегда срочная", — подчеркнул он.Медицинские эксперты были едины во мнении, что разработанная система позволит в будущем сократить время прибывания в больнице в полтора-два раза. В исследовании приняли участие сотрудники Сколтеха, Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского (Саратов), Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Москва) и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (Саратов).
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новая медицинская разработка в области лечения ран: прорывное исследование
Новая медицинская разработка в области лечения ран: прорывное исследование
2025-08-27T09:00
true
PT59M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752388051_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_30166e8f430ea08f0af7a91181449c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , сколковский институт науки и технологий, россия, российские инновации, качество жизни, здоровье - общество, здоровье
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Сколковский институт науки и технологий, Россия, Российские инновации, Качество жизни, Здоровье - Общество, Здоровье, Наука

"По принципу русских пельменей". Найден новый подход к лечению тяжелых ран

© РИА Новости / Владимир АстапковичМарлевые повязки в крови
Марлевые повязки в крови - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В России разработан новый биоматериал для лечения ран, в основе которого лежит система из полимерных микрокамер. В этих микрокамерах, как в ячейках, заложены лекарственные вещества. В нужный момент они высвобождаются и попадают в поврежденную ткань пациента. Как итог — рана существенно быстрее заживает, минимизируется образование рубцов, сокращается время прибывания в стационаре. Об этом медицинские эксперты сообщили в медиагруппе "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной новой медицинской разработке.
Ученые из Исследовательского центра LIFT (Москва) с коллегами взяли за основу биоразлагаемый полимер, который должен постепенно разрушаться в ране, высвобождая препараты. Из этого материала они сформировали высокоупорядоченные массивы камер, в которые "загрузили" одно из биоактивных веществ — дубильную кислоту или перкарбонат натрия. Первое соединение представляет собой природный антиоксидант, уменьшающий воспаление. Второе служит источником перекиси водорода — окислителя, стимулирующего рост сосудов и подавляющего активность бактерий. Результаты исследования, поддержанное грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Applied Materials Today.
Как сообщил научный руководитель Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Владимир Стародубов, данный российский проект находится на высоком мировом уровне, у него хорошие перспективы практического применения и скорейшего внедрения в клинику. В связи с этим он добавил, что со стороны государства усилилось внимание к биологии, наукам о жизни и медицине. В частности, по его данным, эти направления составляют 10 процентов от общего числа заявок, поданных в РНФ.
© РИА Новости / Виталий БелоусовНаучный руководитель Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Владимир Стародубов
Научный руководитель Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Владимир Стародубов - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Научный руководитель Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Владимир Стародубов
Говоря о самой разработке, профессор Сколтеха, директор исследовательского центра LIFT Глеб Сухоруков рассказал, что последние 20 лет он занимался капсулированием и доставкой (в организм – прим. ред.) различных медицинских препаратов, и всегда сталкивался с проблемой, связанной с тем, что "маленькие молекулы большинства лекарственных препаратов очень тяжело удержать".
«
"Мы ломали голову и разработали технологию микрокамер, позволяющую удерживать вещество", — пояснил он, добавив, что сама "начинка" капсул может быть любой — "по принципу русских пельменей".
© РИА Новости / Виталий БелоусовПрофессор Сколтеха, директор исследовательского центра LIFT Глеб Сухоруков
Профессор Сколтеха, директор исследовательского центра LIFT Глеб Сухоруков - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Профессор Сколтеха, директор исследовательского центра LIFT Глеб Сухоруков
В качестве поверхности, которая непосредственно контактирует с раной, исследователи использовали тонкую функциональную пленку гидрогеля на основе желатина, глицерина и аминокапроновой кислоты. Такая комбинация веществ, по словам ученых, придала материалу кровеостанавливающие свойства, обеспечила эластичность материала, способность удерживать влагу и надежное сцепление с живыми тканями.
Как сообщил заведующий лабораторией Сеченовского университета, старший научный сотрудник исследовательского центра LIFT Алексей Ермаков, разработанный биоматериал можно использовать на разных поверхностях — это и импланты, и медицинские стенты, и катетеры — там, где требуется "тонкая настройка" химического микроокружения для стимуляции различных клеточных процессов и пролонгированное высвобождение лекарственных соединений.
«
"Мы можем четко заложить, в какой момент будут выходить вещества в организм. Возможно, это будут сразу несколько веществ, каждое из которых высвобождается в нужный срок: одно — на первой неделе заживления, а через неделю открывается следующая серия камер с другим веществом", — пояснил ученый.
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаведующий лабораторией Сеченовского университета, старший научный сотрудник исследовательского центра LIFT Алексей Ермаков
Заведующий лабораторией Сеченовского университета, старший научный сотрудник исследовательского центра LIFT Алексей Ермаков - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Заведующий лабораторией Сеченовского университета, старший научный сотрудник исследовательского центра LIFT Алексей Ермаков
При этом он добавил, что речь идет об аддитивном производстве.
"Мы можем печатать биоматериал на разных поверхностях. Это особенно важно в регенеративной медицине, поскольку есть ощущение, что потребность в помощи здесь всегда срочная", — подчеркнул он.
Медицинские эксперты были едины во мнении, что разработанная система позволит в будущем сократить время прибывания в больнице в полтора-два раза. В исследовании приняли участие сотрудники Сколтеха, Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского (Саратов), Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Москва) и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (Саратов).
 
НаукаСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. ЧернышевскогоСколковский институт науки и технологийРоссияРоссийские инновацииКачество жизниЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала