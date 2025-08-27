https://ria.ru/20250827/nauka-2037725365.html

Глава Карелии назвал топ-3 последних научных разработок региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 авг

Глава Карелии назвал топ-3 последних научных разработок региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 авг — РИА Новости. Карелия пересматривает научные подходы в лесной промышленности и лесовосстановлении. Об этом РИА Новости сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, отвечая на вопрос, связанный с Десятилетием науки и технологий, которое было объявлено указом Президента (2022-2031 годы)."Как правильно добывать лес, как его восстанавливать — очень дискуссионная тема. Наши ученые из Института леса пришли к выводу, что скандинавский опыт стопроцентной засадки леса хвойными породами оказался путем в никуда, потому что природа требует баланса. Нужна листва, в первую очередь, листва осины. Долгое время ее рассматривали, как ненужное дерево, но именно осина является лучшим поглотителем углерода", — отметил губернатор.По его словам, в регионе возрождается машиностроение в сфере лесозаготовительной техники. "Когда-то Карелия производила легендарный трактор "Онежец", который работал в десятках стран мира, но, к сожалению, эта компетенция со временем была утрачена. Сейчас мы решаем вопросы технологического суверенитета. Благодаря совместной работе наших ученых с белорусскими коллегами уже появились первые конструкции обновленного трактора", — добавил Артур Парфенчиков.Еще одна точка научного роста, по его словам, связана с аквакультурами карельских озер. "У нас огромные перспективы в плане добычи и выращивания водорослей, в которых собрана практически вся таблица полезных микроэлементов", — пояснил он, напомнив, что в ближайшее время в регионе начнет работать первый завод по производству детского питания на основе карельских ягод с добавлением сегмента беломорских водорослей.Кроме того, глава региона сообщил, что буквально на этой неделе на Онежском судостроительно-ремонтном заводе будет в полном объеме запущена первая в стране "Цифровая верфь". Процесс производства этой верфи должен быть цифровым на всем жизненном цикле — от проектирования судов до полной готовности."Строительство судна происходит таким образом, что каждый сварщик, каждый рабочий действует в рамках четкого информационно-технологического контура — в итоге мы получаем качество, скорость и минимизацию брака. На мой взгляд, это совершенно иной уровень судостроения", — отметил Парфенчиков.Огромный научный пласт, по его словам, заложен в гуманитарной сфере. "Уникальная этнография Карелии, которая определяется культурным наследием коренных народов (карелы, вепсы, финны), древнее зодчество и места записей былинного эпоса — все это говорит о нашем национальном коде, поэтому мы будем развивать научный и познавательный туризм", — добавил глава региона.

