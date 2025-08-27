В Москве мужчина с ножом напал на полицейских
© Кадр видео из соцсетейМужчина, напавший на сотрудников полиции на Щелковском шоссе в Москве
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина, напавший на сотрудников полиции на Щелковском шоссе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На севере Москвы задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
Инцидент произошел у автозаправочной станции Щелковском шоссе.
В Москве ранее судимый мужчина напал на сотрудника метро с ножом
6 августа, 13:23
"По данным следствия, <…> мужчина <…> кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник". После чего напал с ножом на сотрудников полиции, которые прибыли для пресечения его противоправных действий", — говорится в релизе.
Благодаря грамотным действиям полицейских нападавшего удалось обезвредить. Вскоре его доставят на допрос.
В СК уточнили, что задержанный — иностранец 1999 года рождения. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.
В Москве возбудили дело после нападения юноши на родных с ножом
2 августа, 14:37