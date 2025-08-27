https://ria.ru/20250827/napadenie-2037812878.html

В Москве мужчина с ножом напал на полицейских

В Москве мужчина с ножом напал на полицейских - РИА Новости, 27.08.2025

В Москве мужчина с ножом напал на полицейских

На севере Москвы задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На севере Москвы задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.Инцидент произошел у автозаправочной станции Щелковском шоссе."По данным следствия, <…> мужчина <…> кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник". После чего напал с ножом на сотрудников полиции, которые прибыли для пресечения его противоправных действий", — говорится в релизе.Благодаря грамотным действиям полицейских нападавшего удалось обезвредить. Вскоре его доставят на допрос.В СК уточнили, что задержанный — иностранец 1999 года рождения. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.

