Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина с ножом напал на полицейских - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 27.08.2025 (обновлено: 11:35 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/napadenie-2037812878.html
В Москве мужчина с ножом напал на полицейских
В Москве мужчина с ножом напал на полицейских - РИА Новости, 27.08.2025
В Москве мужчина с ножом напал на полицейских
На севере Москвы задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T11:21:00+03:00
2025-08-27T11:35:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
жилищник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037808065_0:104:1000:667_1920x0_80_0_0_c34760926380a6579c1c6c19cc7e9751.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На севере Москвы задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.Инцидент произошел у автозаправочной станции Щелковском шоссе."По данным следствия, &lt;…&gt; мужчина &lt;…&gt; кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник". После чего напал с ножом на сотрудников полиции, которые прибыли для пресечения его противоправных действий", — говорится в релизе.Благодаря грамотным действиям полицейских нападавшего удалось обезвредить. Вскоре его доставят на допрос.В СК уточнили, что задержанный — иностранец 1999 года рождения. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.
https://ria.ru/20250806/moskva-2033695797.html
https://ria.ru/20250802/chp-2032989645.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037808065_0:0:1001:750_1920x0_80_0_0_17e4c9c5de9bfcd2fd6b25b354c4b551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), жилищник
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Жилищник

В Москве мужчина с ножом напал на полицейских

© Кадр видео из соцсетейМужчина, напавший на сотрудников полиции на Щелковском шоссе в Москве
Мужчина, напавший на сотрудников полиции на Щелковском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина, напавший на сотрудников полиции на Щелковском шоссе в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На севере Москвы задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
Инцидент произошел у автозаправочной станции Щелковском шоссе.
Момент нападения на сотрудника службы безопасности метрополитена на станции метро ЦСКА 5 августа. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Москве ранее судимый мужчина напал на сотрудника метро с ножом
6 августа, 13:23
"По данным следствия, <…> мужчина <…> кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник". После чего напал с ножом на сотрудников полиции, которые прибыли для пресечения его противоправных действий", — говорится в релизе.
Благодаря грамотным действиям полицейских нападавшего удалось обезвредить. Вскоре его доставят на допрос.
В СК уточнили, что задержанный — иностранец 1999 года рождения. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Москве возбудили дело после нападения юноши на родных с ножом
2 августа, 14:37
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Жилищник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала