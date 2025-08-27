Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело против мужчины, напавшего на полицейских в Москве - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 27.08.2025 (обновлено: 10:33 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/napadenie-2037802194.html
СК возбудил дело против мужчины, напавшего на полицейских в Москве
СК возбудил дело против мужчины, напавшего на полицейских в Москве - РИА Новости, 27.08.2025
СК возбудил дело против мужчины, напавшего на полицейских в Москве
Уголовное дело возбуждено против иностранца, напавшего на полицейских на севере Москвы, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T10:32:00+03:00
2025-08-27T10:33:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против иностранца, напавшего на полицейских на севере Москвы, сообщили РИА Новости в СК РФ.Ранее в пресс-службе столичного главка МВД России сообщили, что задержан вооруженный ножом правонарушитель, напавший на полицейских на севере Москвы, никто не пострадал."Возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250827/zaderzhanie-2037796872.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело против мужчины, напавшего на полицейских в Москве

СК возбудил дело против иностранца, напавшего на полицейских на севере Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против иностранца, напавшего на полицейских на севере Москвы, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД России сообщили, что задержан вооруженный ножом правонарушитель, напавший на полицейских на севере Москвы, никто не пострадал.
"Возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
Задержание агента СБУ, готовившего атаку БПЛА на военный аэродром в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, готовившего диверсию в Энгельсе
10:23
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала