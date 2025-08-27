https://ria.ru/20250827/napadenie-2037802194.html

СК возбудил дело против мужчины, напавшего на полицейских в Москве

СК возбудил дело против мужчины, напавшего на полицейских в Москве - РИА Новости, 27.08.2025

СК возбудил дело против мужчины, напавшего на полицейских в Москве

2025-08-27

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против иностранца, напавшего на полицейских на севере Москвы, сообщили РИА Новости в СК РФ.Ранее в пресс-службе столичного главка МВД России сообщили, что задержан вооруженный ножом правонарушитель, напавший на полицейских на севере Москвы, никто не пострадал."Возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

москва

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

