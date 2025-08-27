Бразильский наемник рассказал о судьбе боевиков после службы в ВСУ
Наемник Жуниор: большинство боевиков ВСУ остаются калеками после службы
Раненый украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Большинство наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, остаются калеками, рассказал бразильский наемник, военный врач Адамир Ангинони Жуниор.
"Как правило, так и происходит с большинством. Теряют ногу, руку", - поделился Ангинони Жуниор в эфире YouTube-канала Fala Glauber Podcast, рассказывая о судьбе наемников на Украине, в том числе тех, которым он лично оказывал первую помощь.
Согласно информации в Telegram-каналах, Ангинони Жуниору 45 лет, он из города Олинда, штат Пернамбуко.
Ранее в интервью РИА Новости отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины, рассказал, что тела колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ, зачастую не подлежат опознанию, и этим пользуется Украина, чтобы не выплачивать компенсации их родственникам.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ, обещая большие гонорары и комфортные условия службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе, сказанные в интервью РИА Новости, о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
