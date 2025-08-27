Рейтинг@Mail.ru
Бразильский наемник рассказал о судьбе боевиков после службы в ВСУ - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/naemnik-2037962005.html
Бразильский наемник рассказал о судьбе боевиков после службы в ВСУ
Бразильский наемник рассказал о судьбе боевиков после службы в ВСУ - РИА Новости, 27.08.2025
Бразильский наемник рассказал о судьбе боевиков после службы в ВСУ
Большинство наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, остаются калеками, рассказал бразильский наемник, военный врач Адамир Ангинони Жуниор. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T20:02:00+03:00
2025-08-27T20:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
волынская область
колумбия
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030367037_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_2a116e4e66fcf3df721b162d3be2f0f9.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Большинство наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, остаются калеками, рассказал бразильский наемник, военный врач Адамир Ангинони Жуниор. "Как правило, так и происходит с большинством. Теряют ногу, руку", - поделился Ангинони Жуниор в эфире YouTube-канала Fala Glauber Podcast, рассказывая о судьбе наемников на Украине, в том числе тех, которым он лично оказывал первую помощь. Согласно информации в Telegram-каналах, Ангинони Жуниору 45 лет, он из города Олинда, штат Пернамбуко. Ранее в интервью РИА Новости отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины, рассказал, что тела колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ, зачастую не подлежат опознанию, и этим пользуется Украина, чтобы не выплачивать компенсации их родственникам. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ, обещая большие гонорары и комфортные условия службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе, сказанные в интервью РИА Новости, о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
https://ria.ru/20250827/naemniki-2037769103.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
волынская область
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030367037_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_d3d7800eb4619004103584ab2cbdc62b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, волынская область, колумбия, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Волынская область, Колумбия, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины, В мире
Бразильский наемник рассказал о судьбе боевиков после службы в ВСУ

Наемник Жуниор: большинство боевиков ВСУ остаются калеками после службы

© AP Photo / Oleg PetrasiukРаненый украинский военный
Раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Раненый украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Большинство наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, остаются калеками, рассказал бразильский наемник, военный врач Адамир Ангинони Жуниор.
"Как правило, так и происходит с большинством. Теряют ногу, руку", - поделился Ангинони Жуниор в эфире YouTube-канала Fala Glauber Podcast, рассказывая о судьбе наемников на Украине, в том числе тех, которым он лично оказывал первую помощь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Наемники бросают боевиков ВСУ под Красноармейском
Вчера, 03:47
Согласно информации в Telegram-каналах, Ангинони Жуниору 45 лет, он из города Олинда, штат Пернамбуко.
Ранее в интервью РИА Новости отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины, рассказал, что тела колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ, зачастую не подлежат опознанию, и этим пользуется Украина, чтобы не выплачивать компенсации их родственникам.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ, обещая большие гонорары и комфортные условия службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе, сказанные в интервью РИА Новости, о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВолынская областьКолумбияГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала