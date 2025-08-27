https://ria.ru/20250827/mvd-2037863682.html

МВД поможет оформить новые документы переехавшей в Россию немецкой семье

МВД поможет оформить новые документы переехавшей в Россию немецкой семье

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. МВД России поможет семье в Калининграде, переехавшей из Германии, оформить новые документы для вида на жительство, после того как их прежнее было аннулировано из-за недостоверности сведений, сообщила миграционная служба МВД РФ. В местных СМИ появилась информация, что семья иностранцев, которая переехала в Калининград из Германии, вынуждена покинуть Россию в связи с аннулированием одному из членов семьи ранее выданного вида на жительство. "Данное решение является законным, поскольку был выявлен факт предоставления гражданином недостоверных сведений о себе. Тем не менее с супругами Янсен провел личную встречу заместитель начальника УМВД России по Калининградской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Михаил Волков. Ввиду того, что гражданами были представлены документы, подтверждающие непреднамеренное сообщение недостоверных сведений для получения вида на жительство, семье будет оказано содействие в оформлении новых документов", - говорится в Telegram-канале ведомства. МВД России призывает иностранцев неукоснительно соблюдать требования миграционного законодательства РФ во избежание подобных ситуаций.

