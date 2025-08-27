От красной косынки до модного подиума: как выглядели москвички разных лет

https://ria.ru/20250827/moskvichki-2037633122.html

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Жанна Старицына. Книга "Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х" искусствоведов Ксении Гусевой и Надежды Плунгян посвящена стилю горожанки той эпохи. О том, как соотносится реальная жизнь и художественный образ, — в материале РИА Новости.Красные косынки и новый стильСреди центральных персонажей кино, живописи и плакатов поздних 1920-х — советская работница. Быт реальных фабричных девушек был трудным: они жили в деревянных бараках-общежитиях, снимали комнату или угол. На производстве приходилось сталкиваться с недовольством и недоверием мужчин, которые считали, что женщине "не место" на заводе. В искусстве же их показывали бойкими, жизнерадостными, полными оптимизма и энергии. Они бегали на лыжах, выступали на собраниях в рабочих клубах, уверенно и по-деловому втискивались в трамвай, а еще носили ярко-красные косынки.Художница Варвара Степанова, как и ее муж Александр Родченко, стояла у истоков конструктивизма и утверждала новый стиль: создавала одежду для женщин с необычным орнаментом. И сама не боялась выглядеть эффектно — брутально и сильно.Цитата из книги: "Отныне фигура художника стояла вровень с работниками других цехов. Родченко расхаживал в комбинезоне со множеством карманов, а Степанова ввела в женскую моду маскулинный стиль: короткая стрижка, грубая кожанка и свободного кроя платье, косынка из ткани собственного рисунка как атрибут симбиоза искусства и производства. Настоящая работница фабрики, всегда с папиросой, она словно сошла с полотен ахрровцев Перельмана или Ряжского".Монументальные героини эпохи строекТридцатые годы — время больших проектов. Метро, Дворец Советов (так и не построили), в 1935-м утвердили Генеральный план реконструкции Москвы. Улицы расширяли, прокладывали новые магистрали, в искусстве возник спрос на монументальность — это эпоха грандиозных панно и мозаик. Героини этого времени столь же монументальны. Узнаваемый образ москвички — "знатная метростроевка" Татьяна Федорова. Ее фотографии печатали ведущие советские журналы: "Смена," "Огонек", "Работница". Ей было восемнадцать, когда она по комсомольскому призыву пришла строить метро. Начинала с прокладки тоннелей, в итоге стала заместителем начальника "Московского Метростроя".Невозможно представить ту эпоху без скульптора Веры Мухиной. Во всех ее портретах — суровость орлиного взгляда, уверенность и несгибаемость духа.Цитата из книги: "Образ статной и независимой художницы Вера Мухина сохранит и в последующие десятилетия. На смену нарядным корсетным платьям с отделкой рюшем, кружевом и байкой придут строгие костюмы из жакета, блузы и юбки-карандаша. Зрителей на выставке встречали туфли скульптора — крупные, но изящные, на каблуке, но на устойчивом, с игривым бантиком, но из брутальной кожи, изношенные, но не потерявшие вид. Возможно, именно в них она создавала "Рабочего и колхозницу". Эта пара туфель может рассказать о Вере Мухиной больше, чем какой-либо ее портрет".Элегантность столичной модыДом моделей на Сретенке открылся в 1935-м при тресте женской и детской одежды "Мосбелье". Это был храм моды: в витринах — электрические манекены, декор на фасаде стилизован под античность. Звезда первого выпуска журнала Дома моделей — бывшая актриса Анель Судакевич. Открытки с ее портретом Владимир Маяковский когда-то скупал пачками и раздавал всем встречным. В Доме моды она разрабатывала модели одежды для массового производства и сама же их представляла. Опыт актрисы и умение работать перед камерой очень пригодились — профессиональных манекенщиц, равно как и модельеров, в стране тогда еще не было.Цитата из книги: "Фокус внимания Судакевич — на нарядных образах. Приталенные платья в пол с ниспадающими драпировками отсылают нас к работам модельера Мадлен Вионне — французская мода еще начиная с двадцатых годов была эстетическим ориентиром для советской индустрии".Потом Судакевич работала художницей по костюмам в Московском цирке. Там она сформировала свой авторский стиль. Кружева, позолота и мишура, мешавшие артистам, были для нее атрибутами "старых времен". Судакевич сделала ставку на функциональность, удобство, выразительность, а также индивидуальность артиста.Выход книги "Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х" приурочен к одноименной выставке-блокбастеру в Музее Москвы, которая проходила в 2024 году.

