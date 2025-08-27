https://ria.ru/20250827/moskva-2037826643.html
В Волоколамском тоннеле в Москве обновили асфальт
В Волоколамском тоннеле в Москве обновили асфальт - РИА Новости, 27.08.2025
В Волоколамском тоннеле в Москве обновили асфальт
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене почти 40 тысяч квадратных метров асфальта в Волоколамском тоннеле на севере столицы,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T11:58:00+03:00
2025-08-27T11:58:00+03:00
2025-08-27T11:59:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893136673_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_7f14bc4e7e87f08c9172cec2ece3248b.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене почти 40 тысяч квадратных метров асфальта в Волоколамском тоннеле на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Провели ремонт дорожного полотна в Волоколамском тоннеле, в общей сложности отремонтировали порядка 40 тысяч "квадратов" на всем протяжении сооружения, длина которого составляет более 1,7 километра", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что последний раз дорожное полотно там меняли в 2021 году. Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. "Работы проводили в несколько этапов: выполнили фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток. Затем уложили новое дорожное полотно, в ближайшее время в тоннеле нанесут дорожную разметку", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по замене асфальта проводились в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения по полосам. -0-
https://ria.ru/20250826/deti-2037633502.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893136673_357:0:2804:1835_1920x0_80_0_0_d7c92c6564f6901ce26ef57328c289a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Волоколамском тоннеле в Москве обновили асфальт
В Волоколамском тоннеле на севере Москвы заменили обновили асфальт
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене почти 40 тысяч квадратных метров асфальта в Волоколамском тоннеле на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Провели ремонт дорожного полотна в Волоколамском тоннеле, в общей сложности отремонтировали порядка 40 тысяч "квадратов" на всем протяжении сооружения, длина которого составляет более 1,7 километра", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что последний раз дорожное полотно там меняли в 2021 году. Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
"Работы проводили в несколько этапов: выполнили фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток. Затем уложили новое дорожное полотно, в ближайшее время в тоннеле нанесут дорожную разметку", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по замене асфальта проводились в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения по полосам. -0-