В Волоколамском тоннеле в Москве обновили асфальт - РИА Новости, 27.08.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:58 27.08.2025 (обновлено: 11:59 27.08.2025)
В Волоколамском тоннеле в Москве обновили асфальт
В Волоколамском тоннеле в Москве обновили асфальт - РИА Новости, 27.08.2025
В Волоколамском тоннеле в Москве обновили асфальт
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене почти 40 тысяч квадратных метров асфальта в Волоколамском тоннеле на севере столицы,... РИА Новости, 27.08.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене почти 40 тысяч квадратных метров асфальта в Волоколамском тоннеле на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Провели ремонт дорожного полотна в Волоколамском тоннеле, в общей сложности отремонтировали порядка 40 тысяч "квадратов" на всем протяжении сооружения, длина которого составляет более 1,7 километра", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что последний раз дорожное полотно там меняли в 2021 году. Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. "Работы проводили в несколько этапов: выполнили фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток. Затем уложили новое дорожное полотно, в ближайшее время в тоннеле нанесут дорожную разметку", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по замене асфальта проводились в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения по полосам. -0-
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Волоколамском тоннеле в Москве обновили асфальт

В Волоколамском тоннеле на севере Москвы заменили обновили асфальт

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене почти 40 тысяч квадратных метров асфальта в Волоколамском тоннеле на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Провели ремонт дорожного полотна в Волоколамском тоннеле, в общей сложности отремонтировали порядка 40 тысяч "квадратов" на всем протяжении сооружения, длина которого составляет более 1,7 километра", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что последний раз дорожное полотно там меняли в 2021 году. Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
"Работы проводили в несколько этапов: выполнили фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток. Затем уложили новое дорожное полотно, в ближайшее время в тоннеле нанесут дорожную разметку", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по замене асфальта проводились в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения по полосам. -0-
Более 10 тыс знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги Москвы
Вчера, 12:38
 
