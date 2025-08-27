https://ria.ru/20250827/moskva-2037826643.html

В Волоколамском тоннеле в Москве обновили асфальт

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене почти 40 тысяч квадратных метров асфальта в Волоколамском тоннеле на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Провели ремонт дорожного полотна в Волоколамском тоннеле, в общей сложности отремонтировали порядка 40 тысяч "квадратов" на всем протяжении сооружения, длина которого составляет более 1,7 километра", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что последний раз дорожное полотно там меняли в 2021 году. Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. "Работы проводили в несколько этапов: выполнили фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток. Затем уложили новое дорожное полотно, в ближайшее время в тоннеле нанесут дорожную разметку", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по замене асфальта проводились в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения по полосам. -0-

москва

