В Москве завершили гидравлические испытания теплосетей
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:55 27.08.2025
В Москве завершили гидравлические испытания теплосетей
В Москве завершили гидравлические испытания теплосетей
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили проведение гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "К бесперебойной работе подготовлено свыше 9 тысяч километров магистральных и 9,2 тысячи километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено", - сообщил Бирюков журналистам. Он напомнил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. "Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. В этом году гидравлические испытания были разделены на 585 десятидневных этапов. Во время них специалисты ПАО "МОЭК" устанавливают в трубопроводах давление, превышающее рабочее, что имитирует повышенную нагрузку в зимние пики холодов. На это время отключается горячая вода", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
москва, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили проведение гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"К бесперебойной работе подготовлено свыше 9 тысяч километров магистральных и 9,2 тысячи километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено", - сообщил Бирюков журналистам.
Он напомнил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону.
"Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. В этом году гидравлические испытания были разделены на 585 десятидневных этапов. Во время них специалисты ПАО "МОЭК" устанавливают в трубопроводах давление, превышающее рабочее, что имитирует повышенную нагрузку в зимние пики холодов. На это время отключается горячая вода", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Собянин: все московские объекты будут готовы к старту отопительного сезона
Вчера, 14:18
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМОЭК
 
 
