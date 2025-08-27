Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками родственников
02:36 27.08.2025 (обновлено: 02:43 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/moshenniki-2037766247.html
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками родственников
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками родственников - РИА Новости, 27.08.2025
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками родственников
Мошенники похищают деньги, создавая с помощью искусственного интеллекта видео с дипфейками родственников, которые якобы просят занять деньги, говориться в... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T02:36:00+03:00
2025-08-27T02:43:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мошенники похищают деньги, создавая с помощью искусственного интеллекта видео с дипфейками родственников, которые якобы просят занять деньги, говориться в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, мошенники используют нейросети, чтобы из фотографии сделать видео, которое воссоздает мимику, голос, жесты и эмоции человека с фото. На подобных видео "аватар" обычно просит занять деньги. После чего аферисты рассылают видеоматериал родственникам и товарищам. "Что мошенники могут сделать с вашей фотографией? Например, оживить ее..., если однажды ваш родственник или товарищ пришлет видео и попросит занять деньги, то позвоните и поинтересуйтесь о целях платежа. Вероятно, его взломали преступники", - говорится в материалах.С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
2025
1920
1920
true
общество
Общество
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками родственников

Мошенники с помощью ИИ создают дипфейки родственников и выманивают деньги

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мошенники похищают деньги, создавая с помощью искусственного интеллекта видео с дипфейками родственников, которые якобы просят занять деньги, говориться в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, мошенники используют нейросети, чтобы из фотографии сделать видео, которое воссоздает мимику, голос, жесты и эмоции человека с фото. На подобных видео "аватар" обычно просит занять деньги. После чего аферисты рассылают видеоматериал родственникам и товарищам.
"Что мошенники могут сделать с вашей фотографией? Например, оживить ее..., если однажды ваш родственник или товарищ пришлет видео и попросит занять деньги, то позвоните и поинтересуйтесь о целях платежа. Вероятно, его взломали преступники", - говорится в материалах.
С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
Общество
 
 
