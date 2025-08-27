Рейтинг@Mail.ru
Пултрузионное производство полимерных композитов запущено в Мордовии
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
17:08 27.08.2025
Пултрузионное производство полимерных композитов запущено в Мордовии
Пултрузионное производство полимерных композитов запущено в Мордовии - РИА Новости, 27.08.2025
Пултрузионное производство полимерных композитов запущено в Мордовии
Уникальное высокотехнологичное производство композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" открыли в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 27.08.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Уникальное высокотехнологичное производство композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" открыли в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. "Вторая очередь производственного кластера "Центр полимерных композитов" по выпуску композитных конструкций и готовых решений для различных отраслей промышленности запущена на территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка". Продукция применяется в строительстве, сельском хозяйстве, энергетической отрасли, при создании железнодорожной и транспортной инфраструктуры, комфортной городской среды. Главные качества композитных конструкций – легкость в использовании, долговечность и высочайшая износостойкость. Кроме того, технология импортозамещающая и нацелена на развитие инновационных сфер экономики", - говорится в сообщении. Открывая вторую очередь производства, глава Мордовии Артём Здунов отметил, что в объект вложено более 1 миллиарда рублей – это совместная работа госсектора и инвестора. "Для нас всегда знаковое событие – открытие нового производства. Особенно если это связано с новейшими материалами. С ними легко работать, их проще обслуживать. Особенно это важно в промышленности, в сфере ЖКХ. Мы рассчитываем на хорошие обороты, новые рабочие места – их здесь создано более 300", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Генеральный директор композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" Александр Тюнин назвал открытие новой очереди производства "важным шагом в развитии передовых, современных материалов, которые формируют технологический суверенитет страны и открывают новые горизонты развития строительной отрасли". "Наш дивизион – абсолютный лидер в композитной индустрии России. С запуском второй очереди мы увеличиваем производственные мощности с 1200 до 3900 тонн в год. Мы расширяем не только свою производственную площадку и спектр нашей продукции, но и открываем самое крупное пултрузионное производство в стране", - приводятся в сообщении слова Тюнина. Он поблагодарил руководство региона за постоянную системную поддержку инвестпроекта в Рузаевке, а производственный коллектив – за энергию, ресурсы, идеи и развитие продуктовой линейки. "На предприятии создано около 300 новых рабочих мест, уже сейчас здесь трудится 175 человек. Многие жители Рузаевки вернулись из Москвы и других городов и трудоустроились на новое производство. В планах у Центра полимерных композитов – создание специализированной кафедры по композитным материалам на базе Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева. Практику студенты будут проходить на рузаевской площадке", - подчеркивается в сообщении.
Пултрузионное производство полимерных композитов запущено в Мордовии

В Мордовии открылось производство композитного дивизиона госкорпорации "Росатом"

Глава Мордовии Артём Здунов на открытии высокотехнологичного производства композитного дивизиона госкорпорации "Росатом"
Глава Мордовии Артём Здунов на открытии высокотехнологичного производства композитного дивизиона госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : Официальный портал органов государственной власти Республики Мордовия
Глава Мордовии Артём Здунов на открытии высокотехнологичного производства композитного дивизиона госкорпорации "Росатом"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Уникальное высокотехнологичное производство композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" открыли в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
"Вторая очередь производственного кластера "Центр полимерных композитов" по выпуску композитных конструкций и готовых решений для различных отраслей промышленности запущена на территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка". Продукция применяется в строительстве, сельском хозяйстве, энергетической отрасли, при создании железнодорожной и транспортной инфраструктуры, комфортной городской среды. Главные качества композитных конструкций – легкость в использовании, долговечность и высочайшая износостойкость. Кроме того, технология импортозамещающая и нацелена на развитие инновационных сфер экономики", - говорится в сообщении.
Открывая вторую очередь производства, глава Мордовии Артём Здунов отметил, что в объект вложено более 1 миллиарда рублей – это совместная работа госсектора и инвестора.
"Для нас всегда знаковое событие – открытие нового производства. Особенно если это связано с новейшими материалами. С ними легко работать, их проще обслуживать. Особенно это важно в промышленности, в сфере ЖКХ. Мы рассчитываем на хорошие обороты, новые рабочие места – их здесь создано более 300", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Генеральный директор композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" Александр Тюнин назвал открытие новой очереди производства "важным шагом в развитии передовых, современных материалов, которые формируют технологический суверенитет страны и открывают новые горизонты развития строительной отрасли".
"Наш дивизион – абсолютный лидер в композитной индустрии России. С запуском второй очереди мы увеличиваем производственные мощности с 1200 до 3900 тонн в год. Мы расширяем не только свою производственную площадку и спектр нашей продукции, но и открываем самое крупное пултрузионное производство в стране", - приводятся в сообщении слова Тюнина.
Он поблагодарил руководство региона за постоянную системную поддержку инвестпроекта в Рузаевке, а производственный коллектив – за энергию, ресурсы, идеи и развитие продуктовой линейки.
"На предприятии создано около 300 новых рабочих мест, уже сейчас здесь трудится 175 человек. Многие жители Рузаевки вернулись из Москвы и других городов и трудоустроились на новое производство. В планах у Центра полимерных композитов – создание специализированной кафедры по композитным материалам на базе Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева. Практику студенты будут проходить на рузаевской площадке", - подчеркивается в сообщении.
Республика Мордовия, Артем Здунов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
