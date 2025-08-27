Пултрузионное производство полимерных композитов запущено в Мордовии

https://ria.ru/20250827/mordoviya-2037914530.html

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Уникальное высокотехнологичное производство композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" открыли в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. "Вторая очередь производственного кластера "Центр полимерных композитов" по выпуску композитных конструкций и готовых решений для различных отраслей промышленности запущена на территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка". Продукция применяется в строительстве, сельском хозяйстве, энергетической отрасли, при создании железнодорожной и транспортной инфраструктуры, комфортной городской среды. Главные качества композитных конструкций – легкость в использовании, долговечность и высочайшая износостойкость. Кроме того, технология импортозамещающая и нацелена на развитие инновационных сфер экономики", - говорится в сообщении. Открывая вторую очередь производства, глава Мордовии Артём Здунов отметил, что в объект вложено более 1 миллиарда рублей – это совместная работа госсектора и инвестора. "Для нас всегда знаковое событие – открытие нового производства. Особенно если это связано с новейшими материалами. С ними легко работать, их проще обслуживать. Особенно это важно в промышленности, в сфере ЖКХ. Мы рассчитываем на хорошие обороты, новые рабочие места – их здесь создано более 300", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Генеральный директор композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" Александр Тюнин назвал открытие новой очереди производства "важным шагом в развитии передовых, современных материалов, которые формируют технологический суверенитет страны и открывают новые горизонты развития строительной отрасли". "Наш дивизион – абсолютный лидер в композитной индустрии России. С запуском второй очереди мы увеличиваем производственные мощности с 1200 до 3900 тонн в год. Мы расширяем не только свою производственную площадку и спектр нашей продукции, но и открываем самое крупное пултрузионное производство в стране", - приводятся в сообщении слова Тюнина. Он поблагодарил руководство региона за постоянную системную поддержку инвестпроекта в Рузаевке, а производственный коллектив – за энергию, ресурсы, идеи и развитие продуктовой линейки. "На предприятии создано около 300 новых рабочих мест, уже сейчас здесь трудится 175 человек. Многие жители Рузаевки вернулись из Москвы и других городов и трудоустроились на новое производство. В планах у Центра полимерных композитов – создание специализированной кафедры по композитным материалам на базе Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева. Практику студенты будут проходить на рузаевской площадке", - подчеркивается в сообщении.

