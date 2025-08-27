Рейтинг@Mail.ru
18:42 27.08.2025 (обновлено: 20:02 27.08.2025)
США потратили миллионы долларов на становление режима в Молдавии, призналась экс-посол США в ООН и бывшая глава USAID Саманта Пауэр пранкерам Вовану и Лексусу.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. США потратили миллионы долларов на становление режима в Молдавии, призналась экс-посол США в ООН и бывшая глава USAID Саманта Пауэр пранкерам Вовану и Лексусу."Десятки миллионов долларов — эти деньги были направлены в Молдавию вдолгую, на больший срок, чем на Украине", — ответила Пауэр на вопрос о средствах борьбы с "российским влиянием".При этом Пауэр выразила крайнюю озабоченность политикой американского президента Дональда Трампа и посоветовала главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Франции Эммануэлю Макрону активнее заниматься вопросами, связанными с Молдавией.В начале года РИА Новости выяснило, что USAID выделяло средства на кампанию по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года, в результате которых победила Санду. Трамп упразднил USAID 1 июля. Он объяснил это тем, что агентство тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. США потратили миллионы долларов на становление режима в Молдавии, призналась экс-посол США в ООН и бывшая глава USAID Саманта Пауэр пранкерам Вовану и Лексусу.
"Десятки миллионов долларов — эти деньги были направлены в Молдавию вдолгую, на больший срок, чем на Украине", — ответила Пауэр на вопрос о средствах борьбы с "российским влиянием".
При этом Пауэр выразила крайнюю озабоченность политикой американского президента Дональда Трампа и посоветовала главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Франции Эммануэлю Макрону активнее заниматься вопросами, связанными с Молдавией.
В начале года РИА Новости выяснило, что USAID выделяло средства на кампанию по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года, в результате которых победила Санду. Трамп упразднил USAID 1 июля. Он объяснил это тем, что агентство тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
