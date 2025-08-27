https://ria.ru/20250827/moldova-2037938665.html
Бывшая глава USAID разоткровенничалась с пранкерами
Бывшая глава USAID разоткровенничалась с пранкерами - РИА Новости, 27.08.2025
Бывшая глава USAID разоткровенничалась с пранкерами
США потратили миллионы долларов на становление режима в Молдавии, призналась экс-посол США в ООН и бывшая глава USAID Саманта Пауэр пранкерам Вовану и Лексусу. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T18:42:00+03:00
2025-08-27T18:42:00+03:00
2025-08-27T20:02:00+03:00
молдавия
сша
кишинев
саманта пауэр
майя санду
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250232_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_ee938d2e060d9a3e46d8fc4f311f19e4.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. США потратили миллионы долларов на становление режима в Молдавии, призналась экс-посол США в ООН и бывшая глава USAID Саманта Пауэр пранкерам Вовану и Лексусу."Десятки миллионов долларов — эти деньги были направлены в Молдавию вдолгую, на больший срок, чем на Украине", — ответила Пауэр на вопрос о средствах борьбы с "российским влиянием".При этом Пауэр выразила крайнюю озабоченность политикой американского президента Дональда Трампа и посоветовала главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Франции Эммануэлю Макрону активнее заниматься вопросами, связанными с Молдавией.В начале года РИА Новости выяснило, что USAID выделяло средства на кампанию по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года, в результате которых победила Санду. Трамп упразднил USAID 1 июля. Он объяснил это тем, что агентство тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
https://ria.ru/20250826/moldavija-2037617693.html
https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037904759.html
https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037935443.html
молдавия
сша
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250232_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_7d3d6737fc9429cb31f35d0cf3e6f628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, сша, кишинев, саманта пауэр, майя санду, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, оон, еврокомиссия
Молдавия, США, Кишинев, Саманта Пауэр, Майя Санду, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, ООН, Еврокомиссия
Бывшая глава USAID разоткровенничалась с пранкерами
Бывшая глава USAID Пауэр призналась в спонсировании Молдавии