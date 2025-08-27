В Молдавии задержали участников акции против приезда европейских лидеров
Полиция задержала выступавших против визита европейских лидеров в Кишинев
© Фото : Блок "Победа"Протест против приезда европейских лидеров в Кишинев
© Фото : Блок "Победа"
Протест против приезда европейских лидеров в Кишинев
КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Молдавская полиция грубо нарушила закон, задержав участников мирного флешмоба, которые выступали против визита европейских лидеров в Кишинев, заявил оппозиционный блок "Победа" в Telegram-канале.
"Часть ребят до сих пор остается в участке и подвергается серьезному давлению. Мы не оставим эту ситуацию. Полиция снова продемонстрировала, что ее цель — не защита правопорядка, а запугивание и давление. У произвола есть конкретные фамилии. И каждый, кто отдает преступные приказы, ответит по закону", — отмечается в сообщении.
Участники акции обратились к адвокатам за юридической помощью.
"А днем задержали лидера молодежного движения блока "Победа" Юрия Витнянского — его остановили прямо у дома, доставили в инспекторат без объяснений и до сих пор не отпустили", — добавили в "Победе".
В среду активисты вышли на протест против приезда президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца в Кишинев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Молдавии.
Борьба с оппозицией в Молдавии
- В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России.
- Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
- Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
- В июле ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
- Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
- В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, — всего заблокировано более сотни каналов.
