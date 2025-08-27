https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037975714.html

В Молдавии задержали участников акции против приезда европейских лидеров

В Молдавии задержали участников акции против приезда европейских лидеров - РИА Новости, 27.08.2025

В Молдавии задержали участников акции против приезда европейских лидеров

Молдавская полиция грубо нарушила закон, задержав участников мирного флешмоба, которые выступали против визита европейских лидеров в Кишинев, заявил... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T22:27:00+03:00

2025-08-27T22:27:00+03:00

2025-08-27T23:09:00+03:00

КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Молдавская полиция грубо нарушила закон, задержав участников мирного флешмоба, которые выступали против визита европейских лидеров в Кишинев, заявил оппозиционный блок "Победа" в Telegram-канале. "Часть ребят до сих пор остается в участке и подвергается серьезному давлению. Мы не оставим эту ситуацию. Полиция снова продемонстрировала, что ее цель — не защита правопорядка, а запугивание и давление. У произвола есть конкретные фамилии. И каждый, кто отдает преступные приказы, ответит по закону", — отмечается в сообщении. Участники акции обратились к адвокатам за юридической помощью. "А днем задержали лидера молодежного движения блока "Победа" Юрия Витнянского — его остановили прямо у дома, доставили в инспекторат без объяснений и до сих пор не отпустили", — добавили в "Победе". В среду активисты вышли на протест против приезда президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца в Кишинев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Молдавии. Борьба с оппозицией в Молдавии

