В Молдавии задержали участников акции против приезда европейских лидеров
22:27 27.08.2025 (обновлено: 23:09 27.08.2025)
В Молдавии задержали участников акции против приезда европейских лидеров
КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Молдавская полиция грубо нарушила закон, задержав участников мирного флешмоба, которые выступали против визита европейских лидеров в Кишинев, заявил оппозиционный блок "Победа" в Telegram-канале. "Часть ребят до сих пор остается в участке и подвергается серьезному давлению. Мы не оставим эту ситуацию. Полиция снова продемонстрировала, что ее цель — не защита правопорядка, а запугивание и давление. У произвола есть конкретные фамилии. И каждый, кто отдает преступные приказы, ответит по закону", — отмечается в сообщении. Участники акции обратились к адвокатам за юридической помощью. "А днем задержали лидера молодежного движения блока "Победа" Юрия Витнянского — его остановили прямо у дома, доставили в инспекторат без объяснений и до сих пор не отпустили", — добавили в "Победе". В среду активисты вышли на протест против приезда президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца в Кишинев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Молдавии. Борьба с оппозицией в Молдавии
В Молдавии задержали участников акции против приезда европейских лидеров

КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Молдавская полиция грубо нарушила закон, задержав участников мирного флешмоба, которые выступали против визита европейских лидеров в Кишинев, заявил оппозиционный блок "Победа" в Telegram-канале.
"Часть ребят до сих пор остается в участке и подвергается серьезному давлению. Мы не оставим эту ситуацию. Полиция снова продемонстрировала, что ее цель — не защита правопорядка, а запугивание и давление. У произвола есть конкретные фамилии. И каждый, кто отдает преступные приказы, ответит по закону", — отмечается в сообщении.
Участники акции обратились к адвокатам за юридической помощью.
"А днем задержали лидера молодежного движения блока "Победа" Юрия Витнянского — его остановили прямо у дома, доставили в инспекторат без объяснений и до сих пор не отпустили", — добавили в "Победе".
В среду активисты вышли на протест против приезда президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца в Кишинев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Молдавии.
Борьба с оппозицией в Молдавии

  • В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России.
  • Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
  • Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
  • В июле ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
  • Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
  • В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, — всего заблокировано более сотни каналов.
