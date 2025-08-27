https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037934481.html

Молдавия переживает худший период в своей истории, заявила Влах

Молдавия переживает худший период в своей истории, заявила Влах - РИА Новости, 27.08.2025

Молдавия переживает худший период в своей истории, заявила Влах

Молдавия переживает худший период в своей истории, поскольку сталкивается с проблемами во всех ключевых областях, заявила экс-глава Гагаузии, один из лидеров... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T18:14:00+03:00

2025-08-27T18:14:00+03:00

2025-08-27T18:14:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

ирина влах

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_0:119:1302:852_1920x0_80_0_0_1f820e4c04cca0e80541eecdc67ebfa3.jpg

КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Молдавия переживает худший период в своей истории, поскольку сталкивается с проблемами во всех ключевых областях, заявила экс-глава Гагаузии, один из лидеров Патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Ирина Влах. "К сожалению, на 34-ю годовщину независимости мы вынуждены констатировать, что страна переживает не самый лучший период, если не сказать — самый худший. Экономика разрушена, правосудие не функционирует, коррупция процветает, бедность углубляется, права человека попираются и т.д.", - написала Влах на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По ее словам, все, что определяет государство и является показателями его функциональности, в Молдавии на данный момент практически отсутствует. "Ситуация настолько серьёзная, что многие задаются вопросом, сможет ли Молдавия продолжить своё существование как независимое государство или исчезнет. Я уверена, что 35-ю годовщину Независимости Молдавии мы отметим в гораздо лучших условиях, чем сейчас. Через несколько недель появятся предпосылки для закладки основ нового начала, и мы не упустим эту историческую возможность", - добавила Влах, напоминая про предстоящие парламентские выборы. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037904759.html

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037806033.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, евгения гуцул