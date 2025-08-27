Молдавия переживает худший период в своей истории, заявила Влах
Влах: Молдавия столкнулась с проблемами во всех ключевых областях
© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Молдавия переживает худший период в своей истории, поскольку сталкивается с проблемами во всех ключевых областях, заявила экс-глава Гагаузии, один из лидеров Патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Ирина Влах.
"К сожалению, на 34-ю годовщину независимости мы вынуждены констатировать, что страна переживает не самый лучший период, если не сказать — самый худший. Экономика разрушена, правосудие не функционирует, коррупция процветает, бедность углубляется, права человека попираются и т.д.", - написала Влах на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По ее словам, все, что определяет государство и является показателями его функциональности, в Молдавии на данный момент практически отсутствует.
"Ситуация настолько серьёзная, что многие задаются вопросом, сможет ли Молдавия продолжить своё существование как независимое государство или исчезнет. Я уверена, что 35-ю годовщину Независимости Молдавии мы отметим в гораздо лучших условиях, чем сейчас. Через несколько недель появятся предпосылки для закладки основ нового начала, и мы не упустим эту историческую возможность", - добавила Влах, напоминая про предстоящие парламентские выборы.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* запрещена в РФ как экстремистская