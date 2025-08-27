Рейтинг@Mail.ru
Молдавия переживает худший период в своей истории, заявила Влах - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037934481.html
Молдавия переживает худший период в своей истории, заявила Влах
Молдавия переживает худший период в своей истории, заявила Влах - РИА Новости, 27.08.2025
Молдавия переживает худший период в своей истории, заявила Влах
Молдавия переживает худший период в своей истории, поскольку сталкивается с проблемами во всех ключевых областях, заявила экс-глава Гагаузии, один из лидеров... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T18:14:00+03:00
2025-08-27T18:14:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
ирина влах
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_0:119:1302:852_1920x0_80_0_0_1f820e4c04cca0e80541eecdc67ebfa3.jpg
КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Молдавия переживает худший период в своей истории, поскольку сталкивается с проблемами во всех ключевых областях, заявила экс-глава Гагаузии, один из лидеров Патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Ирина Влах. "К сожалению, на 34-ю годовщину независимости мы вынуждены констатировать, что страна переживает не самый лучший период, если не сказать — самый худший. Экономика разрушена, правосудие не функционирует, коррупция процветает, бедность углубляется, права человека попираются и т.д.", - написала Влах на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По ее словам, все, что определяет государство и является показателями его функциональности, в Молдавии на данный момент практически отсутствует. "Ситуация настолько серьёзная, что многие задаются вопросом, сможет ли Молдавия продолжить своё существование как независимое государство или исчезнет. Я уверена, что 35-ю годовщину Независимости Молдавии мы отметим в гораздо лучших условиях, чем сейчас. Через несколько недель появятся предпосылки для закладки основ нового начала, и мы не упустим эту историческую возможность", - добавила Влах, напоминая про предстоящие парламентские выборы. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037904759.html
https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037806033.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_43:0:1238:896_1920x0_80_0_0_7eb9e8d811cae677038e965087cf7e59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Ирина Влах, Евгения Гуцул
Молдавия переживает худший период в своей истории, заявила Влах

Влах: Молдавия столкнулась с проблемами во всех ключевых областях

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Молдавия переживает худший период в своей истории, поскольку сталкивается с проблемами во всех ключевых областях, заявила экс-глава Гагаузии, один из лидеров Патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Ирина Влах.
"К сожалению, на 34-ю годовщину независимости мы вынуждены констатировать, что страна переживает не самый лучший период, если не сказать — самый худший. Экономика разрушена, правосудие не функционирует, коррупция процветает, бедность углубляется, права человека попираются и т.д.", - написала Влах на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Гуцул призвала Молдавию продолжать путь к подлинной независимости
Вчера, 16:16
По ее словам, все, что определяет государство и является показателями его функциональности, в Молдавии на данный момент практически отсутствует.
"Ситуация настолько серьёзная, что многие задаются вопросом, сможет ли Молдавия продолжить своё существование как независимое государство или исчезнет. Я уверена, что 35-ю годовщину Независимости Молдавии мы отметим в гораздо лучших условиях, чем сейчас. Через несколько недель появятся предпосылки для закладки основ нового начала, и мы не упустим эту историческую возможность", - добавила Влах, напоминая про предстоящие парламентские выборы.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* запрещена в РФ как экстремистская
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Филат объяснил, почему Молдавия не может позволить себе независимость
Вчера, 10:43
 
В миреМолдавияГагаузияИрина ВлахЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала