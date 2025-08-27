Гуцул призвала Молдавию продолжать путь к подлинной независимости

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037904759.html

КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которую молдавские власти приговорили к семи годам тюрьмы, заявила, что Молдавия должна продолжить путь к подлинной независимости, когда каждого гражданина вне зависимости от его национальности и языка общения уважают и не преследуют за убеждения. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. "Мы должны продолжить путь к подлинной независимости, к такой стране, где каждого гражданина вне зависимости от его национальности и языка общения уважают, где не преследуют за убеждения, где свобода слова и права человека являются не лозунгом, а реальной основой государственной жизни", - говорится в обращении Гуцул по случаю Дня независимости республики, опубликованном в Telegram-канале исполнительного комитета автономии. По ее словам, гагаузский народ вносит свой вклад в укрепление независимости Молдавии. "Мы платим налоги, соблюдаем законы, служим в армии, отстаиваем государственные интересы нашей общей страны на международных площадках. Мы имеем все основания требовать соблюдения наших законных, предусмотренных конституцией и изначальным законом о статусе Гагаузии полномочий и прав", - подчеркивается в обращении. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

