Молдавская диаспора призвала открыть больше избирательных участков в России

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Представители молдавской диаспоры потребовали открыть в России больше избирательных участков на предстоящих парламентских выборах. С таким призывом они выступили на акции у посольства в Москве. Собравшиеся принесли с собой флаги Молдавии и Гагаузии, а также развернули у дипмиссии один большой флаг республики и включили ее государственный гимн. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. В минувшее воскресенье ЦИК страны принял решение открыть за рубежом более 300 избирательных пунктов, из которых в России — только два.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, это решение оскорбляет молдаван и превращает выборы в политическое шоу. Она привела сравнительные данные: для 250 тысяч граждан республики, проживающих в Италии, планируется организовать 73 пункта голосования, а для 350 тысяч человек в России — только два.Борьба с оппозицией в Молдавии

