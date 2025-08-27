Рейтинг@Mail.ru
Молдавская диаспора призвала открыть больше избирательных участков в России - РИА Новости, 27.08.2025
15:43 27.08.2025 (обновлено: 16:52 27.08.2025)
Молдавская диаспора призвала открыть больше избирательных участков в России
Представители молдавской диаспоры потребовали открыть в России больше избирательных участков на предстоящих парламентских выборах. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Представители молдавской диаспоры потребовали открыть в России больше избирательных участков на предстоящих парламентских выборах. С таким призывом они выступили на акции у посольства в Москве. Собравшиеся принесли с собой флаги Молдавии и Гагаузии, а также развернули у дипмиссии один большой флаг республики и включили ее государственный гимн. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. В минувшее воскресенье ЦИК страны принял решение открыть за рубежом более 300 избирательных пунктов, из которых в России — только два.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, это решение оскорбляет молдаван и превращает выборы в политическое шоу. Она привела сравнительные данные: для 250 тысяч граждан республики, проживающих в Италии, планируется организовать 73 пункта голосования, а для 350 тысяч человек в России — только два.Борьба с оппозицией в Молдавии
Митинг у посольства Молдавии в Москве
Молдавская диаспора потребовала открыть в России больше избирательных участков на предстоящих в республике парламентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся около посольства Молдавии в Москве пришли с флагами и плакатами. ЦИК Молдавии сообщал, что МИД республики предлагает открыть в России всего 2 участка. Захарова заявляла, что такое решение является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу".
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Представители молдавской диаспоры потребовали открыть в России больше избирательных участков на предстоящих парламентских выборах.
С таким призывом они выступили на акции у посольства в Москве. Собравшиеся принесли с собой флаги Молдавии и Гагаузии, а также развернули у дипмиссии один большой флаг республики и включили ее государственный гимн.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. В минувшее воскресенье ЦИК страны принял решение открыть за рубежом более 300 избирательных пунктов, из которых в России — только два.

Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью прошлого года. Тогда ЦИК республики настаивал на открытии пяти избирательных участков — в Москве, Петербурге, Сургуте и Ярославле. В итоге МИД страны одобрил работу лишь двух из них в российской столице из "соображений безопасности".

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, это решение оскорбляет молдаван и превращает выборы в политическое шоу. Она привела сравнительные данные: для 250 тысяч граждан республики, проживающих в Италии, планируется организовать 73 пункта голосования, а для 350 тысяч человек в России — только два.
Борьба с оппозицией в Молдавии

  • В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России.
  • Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
  • Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
  • В июле ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
  • Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
  • В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
