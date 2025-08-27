https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037855195.html

В Молдавии обвинили власти в повиновении Европе

В Молдавии обвинили власти в повиновении Европе - РИА Новости, 27.08.2025

В Молдавии обвинили власти в повиновении Европе

Власти Молдавии по указанию Европы растоптали конституцию и демократию в стране, заявила депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова. РИА Новости, 27.08.2025

КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Власти Молдавии по указанию Европы растоптали конституцию и демократию в стране, заявила депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова. "Сегодня день независимости, но за неё мы всё ещё боремся. Пока одни празднуют "день зависимости", мы сталкиваемся с тем, что государство Молдова выполняет указания Европы, топчет демократию и конституцию, тратит народные деньги на праздники для показухи перед европейцами", - заявила Апостолова журналистам. По ее словам, граждан Молдавии лишили возможности участвовать в выборах и защищать свои права. "Глубоко сожалею о том, что происходит в Молдавии — геноцид молдаван, гагаузов, болгар. Я не смогла выступить у себя дома, рядом с родным селом, без того, чтобы меня арестовали, продержали 4 часа и выписали штраф за требование соблюдения конституционных прав", - отметила Апостолова. Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

