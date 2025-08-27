https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037815321.html

КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Независимость Молдавии предана властями республики, который отдали страну в руки ЕС в обмен на кредиты и обещания, утверждает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Та независимость, о которой мы мечтали — независимость сильного, процветающего государства, уважаемого всеми соседями, — предана нынешней властью. Вместо укрепления суверенитета Санду и партия "Действие и солидарность" сдали нашу страну в руки иностранных бюрократов из Брюсселя. Они променяли Молдавию на обещания и кредиты, превращая ее в служанку евросоюзных недополитиков", - написал Шор в своем Telegram-канале в День независимости Молдавии. По его словам, режим пытается стереть молдавскую самобытность, навязать чуждые ценности, переписать историю. "Это не путь к свободе — это новая форма рабства. Подлинная независимость нами была обретена в 1944 году, когда наша земля была освобождена от румынской оккупации, принесшей нам неисчислимые страдания. Это освобождение позволило нам строить свои школы, развивать свой язык и культуру в братской семье народов, в союзном государстве. Уверен, так будет и впредь", - подчеркнул Шор. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

