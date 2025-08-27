Рейтинг@Mail.ru
Филат объяснил, почему Молдавия не может позволить себе независимость - РИА Новости, 27.08.2025
10:43 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037806033.html
Филат объяснил, почему Молдавия не может позволить себе независимость
Филат объяснил, почему Молдавия не может позволить себе независимость - РИА Новости, 27.08.2025
Филат объяснил, почему Молдавия не может позволить себе независимость
Молдавия не может позволить себе независимость из-за ее "стоимости", поскольку экономика страны в последние годы производит только сплетни, заявил экс-премьер,... РИА Новости, 27.08.2025
КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Молдавия не может позволить себе независимость из-за ее "стоимости", поскольку экономика страны в последние годы производит только сплетни, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Страна, чья экономика последние несколько лет производит сплетни, не может быть независимой по определению. Говорить о независимости Молдавии - всё равно, что говорить о веревке в доме повешенного. Независимость — это дорого", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, за 34 года независимости и демократии Молдавия потеряла половину своих граждан, им пришлось искать лучшую жизнь в других странах. "Чего мы добились за 34 года? Чем мы можем гордиться? Тем, что наши женщины ухаживают за старушками в Италии, а наши мужчины кладут плитку в России? Мы отказались от своей памяти, корней и поверили в новых лживых героев. Складывается впечатление, что Молдавия заснула, и кто-то тщательно оберегает ее сон, не давая ей проснуться. Еще немного, и мы уже не проснемся никогда", - отметил экс-премьер. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
в мире, молдавия, россия, кишинев, влад филат
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Влад Филат
Филат объяснил, почему Молдавия не может позволить себе независимость

Филат: экономика Молдавии в последние годы производит только сплетни

© Sputnik / Vladimir PolusatovВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Влад Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Молдавия не может позволить себе независимость из-за ее "стоимости", поскольку экономика страны в последние годы производит только сплетни, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
"Страна, чья экономика последние несколько лет производит сплетни, не может быть независимой по определению. Говорить о независимости Молдавии - всё равно, что говорить о веревке в доме повешенного. Независимость — это дорого", - написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, за 34 года независимости и демократии Молдавия потеряла половину своих граждан, им пришлось искать лучшую жизнь в других странах.
"Чего мы добились за 34 года? Чем мы можем гордиться? Тем, что наши женщины ухаживают за старушками в Италии, а наши мужчины кладут плитку в России? Мы отказались от своей памяти, корней и поверили в новых лживых героев. Складывается впечатление, что Молдавия заснула, и кто-то тщательно оберегает ее сон, не давая ей проснуться. Еще немного, и мы уже не проснемся никогда", - отметил экс-премьер.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
