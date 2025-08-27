Рейтинг@Mail.ru
Шор осудил решение суда о блоке "Победа" в Молдавии - РИА Новости, 27.08.2025
01:57 27.08.2025
Шор осудил решение суда о блоке "Победа" в Молдавии
Шор осудил решение суда о блоке "Победа" в Молдавии - РИА Новости, 27.08.2025
Шор осудил решение суда о блоке "Победа" в Молдавии
Лидер политического блока "Победа" Илан Шор в комментарии РИА Новости заявил, что решение Высшей судебной палаты Молдавии об ограничении деятельности партий его РИА Новости, 27.08.2025
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
илан шор
евгения гуцул
возрождение
молдавия
кишинев
гагаузия
Шор осудил решение суда о блоке "Победа" в Молдавии

Шор назвал решение суда о блоке "Победа" в Молдавии запретом права выбора

КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Лидер политического блока "Победа" Илан Шор в комментарии РИА Новости заявил, что решение Высшей судебной палаты Молдавии об ограничении деятельности партий его объединения фактически стало запретом права выбора для граждан.
Высшая судебная палата Молдавии во вторник оставила в силе решение нижестоящих инстанций о запрете блока "Победа". Ранее власти заявляли, что его деятельность "создает угрозу демократическому порядку".
"Конечно, режим Санду преследует не только оппозицию. Ведь сегодня в оппозиции к президенту Майе Санду и PAS (партия "Действия и солидарности", ПДС - ред.) - вся страна. После стольких лет у власти "пасовцы" нажили себе столько врагов, что название их партии стало ругательным словом. А их действия относительно оппозиции, относительно блока "Победа", фактически стали запретом права выбора для граждан", - отметил Шор.
По словам политика, многолетние обещания властей о "светлом будущем" обернулись для населения "обманом и унижением".
"Терпение у всех кончилось. Многие были вынуждены уехать. А те, кто остался, готовы идти до конца. И уже идут", - сказал оппозиционный лидер.
Шор подчеркнул, что ПДС рассчитывает извлечь выгоду из запрета блока.
"Они уверены, что запрет блока "Победа" обеспечит лидерство их фейковой партии на выборах. Но все ровно наоборот: этот запрет по сути - запрет права выбора, а это конституционное право. Так выборы потеряли свою легитимность", - указал он.
Он также добавил, что людям, которые выходят на акции протеста, "уже нечего терять". "Власти говорят народу - "мы вас не видим". И ответ будет один: люди вышибут PAS из страны", - подчеркнул Шор.
Министерство юстиции Молдавии 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех входящих в оппозиционный блок "Победа" партий - "Возрождение", "Шанс", "Победа" и "Сила Альтернативы и Спасения Молдовы". Также Минюст направил запрос в суд об ограничении деятельности этих партий, пока не будет принято решение об их роспуске. Апелляционная палата Кишинева 19 августа поддержала запрос министерства об ограничении деятельности политсил, Высшая судебная палата сделала его окончательным.
Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
