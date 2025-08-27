https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037676770.html

"Надежда угасает". ЕС пытается предотвратить катастрофу в тылу Украины

"Надежда угасает". ЕС пытается предотвратить катастрофу в тылу Украины - РИА Новости, 27.08.2025

"Надежда угасает". ЕС пытается предотвратить катастрофу в тылу Украины

В конце августа европейские лидеры посетят Молдавию, чтобы поддержать правительство накануне парламентских выборов. Иностранное вмешательство — одна из... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T08:00:00+03:00

2025-08-27T08:00:00+03:00

2025-08-27T10:17:00+03:00

в мире

украина

майя санду

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_95:221:2775:1729_1920x0_80_0_0_5ead16ac0d824bd7b08774a0ba4c4f97.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Михаил Катков. В конце августа европейские лидеры посетят Молдавию, чтобы поддержать правительство накануне парламентских выборов. Иностранное вмешательство — одна из последних надежд Майи Санду сохранить абсолютную власть. Кроме того, она пытается запугать избирателей Россией. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.Приходите в мой домВ молдавскую столицу 27 августа по случаю Дня независимости прибудут Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Дональд Туск. Их пригласила Санду. Раньше политики такого уровня приезжали в страну только на международные мероприятия, но на этот раз должны поддержать правящую партию "Действие и солидарность" в преддверии парламентских выборов. Главы стран ЕС сделают заявления в президентской резиденции, а затем обратятся к молдаванам со сцены праздничного концерта на площади Великого национального собрания.Кроме того, 31 августа, в День румынского языка, Кишинев посетит президент Румынии Никушор Дан. Программа его визита еще не объявлена, но очевидно, что цель будет той же. В администрации Санду подчеркнули: внимание европейских лидеров подтверждает их доверие к Молдавии, выбравшей путь евроинтеграции.Оппозиция же расценила готовящиеся мероприятия как иностранное вмешательство в избирательный процесс. "Большая делегация приедет в страну на следующей неделе с единственной целью — поддержать действующего президента Майю Санду и ее партию в преддверии выборов. Представьте себе, если бы Путин или Лукашенко приехали на День независимости, когда мы проводили президентские выборы 2020 года. Такой бы шум поднялся в европейских столицах. А им это можно. Переходить все красные линии для того, чтобы поддержать своих марионеток", — заявил экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) Игорь Додон.Бывший премьер-министр республики, лидер Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Влад Филат отметил, что нельзя оправдывать визит европейских лидеров якобы исходящими от России угрозами."Несправедливостью не добиться справедливости — это аксиома. И если речь идет о внешнем вмешательстве, необходимо четко заявить: нельзя ссылаться на влияние одной стороны, не признавая также влияния другой. Когда прямо в разгар избирательной кампании президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Польши приезжают в Кишинев с огромной поддержкой, ситуация становится очевидной. Тридцать первого августа приедет и президент Румынии. И давайте будем честны: это поддержка не Молдовы, а Санду. Таким образом европейские лидеры напрямую поддерживают начало предвыборной кампании конкурента. И это проблема", — сообщил Филат.В свою очередь, лидер Социал-демократической партии Молдавии (СДПРМ) Виктор Шелин считает, что Санду, пригласив европейских лидеров, надеется вернуть расположение к своей партии примерно 20% избирателей. "На них рассчитан аргумент: если партия власти проиграет, европейского будущего не будет и придут русские. Эти 20% не хотят таких перемен, они могли бы проголосовать за другую проевропейскую партию, но серьезной альтернативы нет", — сказал Шелин.Враг у воротВ ожидании европейских партнеров Санду решила раскритиковать пакт Молотова — Риббентропа. Так, 23 августа, когда в Молдавии отмечают День памяти жертв всех тоталитарных режимов, она заявила, что Германия и СССР "решили разделить мир, проигнорировав право народов на свободу и достоинство". "Мы все знаем, что последовало за этим: миллионы людей изгнали из их домов, отправили в лагеря или убили. В нашей стране произошли ужасные трагедии — наши деды и прадеды пережили депортации, голод, страх и лишения", — сказала Санду.Стоит отметить, что в этой части никакой сенсации нет. Как известно, в Декларации независимости отмечено, что республика появилась в результате оккупации части Румынии. Но далее Санду сообщила, что в Молдавии есть политики, которые хотят вернуть страну "обратно во тьму диктатуры и страха". Прежде всего речь об опальном олигархе Илане Шоре, чьи организации не допускают до парламентских выборов, и других деятелях, предлагающих как минимум не провоцировать конфликты с Москвой.Впрочем, посол России в Молдавии Олег Озеров уверен, что попытки поставить на одну доску оккупантов и освободителей не дадут результатов. По его словам, основная масса населения страны, включая молодежь, прекрасно понимает, кто есть кто.Но Санду не остановилась. Вслед за обвинениями в адрес СССР она решила поздравить Украину с Днем независимости, назвав действия России "варварской агрессией". По ее словам, Кишинев благодарен за храбрость, с которой Киев защищает не только свой, но и молдавский суверенитет.Примечательно, что накануне Дня независимости Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Молдавии Дорина Речана орденом князя Ярослава Мудрого I степени. Вместе с Речаном орден получили в том числе главы Португалии, Чехии, Хорватии, Финляндии, Норвегии и Нидерландов. По словам Зеленского, они внесли весомый вклад в популяризацию Украины на мировой арене.Глас народаКак бы то ни было, соцопрос, проведенный в августе компанией iData, показал: 53,2% жителей Молдавии считают, что их страна движется в неправильном направлении. Согласно исследованию, 16,8% респондентов в первую очередь волнует коррупция; 10,8% — бедность; 9,6% — зарплата и пенсии; 8,4% — экономическая ситуация; 7,4% — рост цен и инфляция. Из-за конфликта на Украине переживают только 1,7% опрошенных (13-е место в списке проблем).Кроме того, против объединения с Румынией высказались 61,5% респондентов. Идея вступить в НАТО не нравится почти 60%. Правда, евроинтеграцию поддержали 57,1%.Политический аналитик Дмитрий Кисеев отмечает, что европейские лидеры должны будут укрепить власть Санду перед выборами, пообещав избирателям скорую евроинтеграцию. По его словам, правящий режим держится на надеждах и иллюзиях, связанных с ЕС, без них президентской партии нет смысла участвовать в выборах."Лидеры ЕС приедут, чтобы поддержать "Действие и солидарность". Они заинтересованы в том, чтобы партия Санду контролировала правительство еще четыре года, так как Молдавия — парламентская, а не президентская республика. Соответственно, от них стоит ждать заявлений о скором вступлении в ЕС. Если раньше нам обещали членство в 2030-м, то сейчас могут что-то сказать о 2028-м. В любом случае без мечты о евроинтеграции за Санду никто не проголосует", — уверен Кисеев.Политолог Игорь Тулянцев считает, что иностранные гости постараются оправдать предстоящие фальсификации на парламентских выборах. "Если бы не голосование, они бы даже не вспомнили о Кишиневе, — подчеркивает он. — При этом они поддерживают Санду только из-за ее готовности следовать внешнеполитическому курсу Брюсселя. Макрону, Мерцу и другим все равно, что при этом происходит с демократическими свободами и европейскими ценностями внутри Молдавии. Вопреки царящему в республике беспределу, лидеры ЕС будут рассказывать сказку о хороших временах при хороших людях".Эксперты уверены, что по итогам честных парламентских выборов "Действие и солидарность" не сможет единолично сформировать правительство, но создать коалицию будет крайне сложно. За последние несколько лет Санду испортила отношения со всеми политическими силами в стране. Однако оппозиционерам тоже тяжело договориться друг с другом, так как они выступают с диаметрально противоположных позиций.

https://ria.ru/20250807/moldaviya-2033742402.html

https://ria.ru/20250708/moldaviya-2027180006.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, майя санду, евросоюз