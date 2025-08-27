https://ria.ru/20250827/moldavija-2037789248.html

Власти Молдавии хотят превратить страну в полигон НАТО, считает Таубер

КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Партия "Действие и солидарность" захватила власть в Молдавии и продает суверенитет республики Брюсселю за бесценок, утверждает депутат парламента, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. "Сегодня мы отмечаем День независимости Молдавии. Суверенитет — это фундамент любого государства, без него невозможны ни развитие, ни само его существование. Однако партия "Действие и солидарность", захватив власть, продают наш суверенитет Брюсселю за бесценок", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, парламентские выборы должны стать началом новой страницы в истории республики. "Власти пытаются превратить республику в полигон НАТО, унижая свой народ и предавая память тех, кто боролся за нашу свободу. Но мы не смиримся с этим! Молдаване сильны, едины, и мы обязательно вернём своей Родине настоящую независимость, суверенитет и силу", - отметила депутат. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланирована на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

