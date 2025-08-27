Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии хотят превратить страну в полигон НАТО, считает Таубер - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/moldavija-2037789248.html
Власти Молдавии хотят превратить страну в полигон НАТО, считает Таубер
Власти Молдавии хотят превратить страну в полигон НАТО, считает Таубер - РИА Новости, 27.08.2025
Власти Молдавии хотят превратить страну в полигон НАТО, считает Таубер
Партия "Действие и солидарность" захватила власть в Молдавии и продает суверенитет республики Брюсселю за бесценок, утверждает депутат парламента,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T09:35:00+03:00
2025-08-27T09:35:00+03:00
в мире
молдавия
брюссель
кишинев
марина таубер
евгения гуцул
нато
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852981466_0:0:1507:849_1920x0_80_0_0_baaaa1936ba183b31676e69420505b35.jpg
КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Партия "Действие и солидарность" захватила власть в Молдавии и продает суверенитет республики Брюсселю за бесценок, утверждает депутат парламента, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. "Сегодня мы отмечаем День независимости Молдавии. Суверенитет — это фундамент любого государства, без него невозможны ни развитие, ни само его существование. Однако партия "Действие и солидарность", захватив власть, продают наш суверенитет Брюсселю за бесценок", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, парламентские выборы должны стать началом новой страницы в истории республики. "Власти пытаются превратить республику в полигон НАТО, унижая свой народ и предавая память тех, кто боролся за нашу свободу. Но мы не смиримся с этим! Молдаване сильны, едины, и мы обязательно вернём своей Родине настоящую независимость, суверенитет и силу", - отметила депутат. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланирована на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250826/moldaviya-2037642974.html
https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037285433.html
молдавия
брюссель
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852981466_180:0:1456:957_1920x0_80_0_0_60567b0dbddaead7631dcdf52ba14246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, брюссель, кишинев, марина таубер, евгения гуцул, нато, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Брюссель, Кишинев, Марина Таубер, Евгения Гуцул, НАТО, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Власти Молдавии хотят превратить страну в полигон НАТО, считает Таубер

Таубер: партия "Действие и солидарность" продает суверенитет Молдавии Брюсселю

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Партия "Действие и солидарность" захватила власть в Молдавии и продает суверенитет республики Брюсселю за бесценок, утверждает депутат парламента, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
"Сегодня мы отмечаем День независимости Молдавии. Суверенитет — это фундамент любого государства, без него невозможны ни развитие, ни само его существование. Однако партия "Действие и солидарность", захватив власть, продают наш суверенитет Брюсселю за бесценок", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Молдавия потеряла суверенитет из-за долгов перед ЕС, заявили в оппозиции
Вчера, 13:17
По ее словам, парламентские выборы должны стать началом новой страницы в истории республики.
"Власти пытаются превратить республику в полигон НАТО, унижая свой народ и предавая память тех, кто боролся за нашу свободу. Но мы не смиримся с этим! Молдаване сильны, едины, и мы обязательно вернём своей Родине настоящую независимость, суверенитет и силу", - отметила депутат.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланирована на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Полиция мешала автопробегу в годовщину освобождения Молдавии, заявил Додон
24 августа, 14:36
 
В миреМолдавияБрюссельКишиневМарина ТауберЕвгения ГуцулНАТОSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала