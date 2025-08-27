Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил отменить систему пенсионных баллов - РИА Новости, 27.08.2025
14:07 27.08.2025
Миронов предложил отменить систему пенсионных баллов
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил отменить систему индивидуальных пенсионных...
общество
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии. "Система ИПК провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию. Справороссы предлагают отменить балльную систему и перейти к прозрачным критериям назначения пенсии", - сказал Миронов. Он сообщил, что его партия предлагает, чтобы пенсии формировались исходя из трех прозрачных показателей: стаж, заработок и условия труда. Также депутат считает необходимым ввести широкие пенсионные льготы для медиков, педагогов, многодетных родителей. По его словам, если россиянам не хватает баллов для назначения страховой пенсии, их можно докупить. "Цена на этот год – "всего" 60 тысяч рублей за балл. Есть эти деньги - покупай полноценную пенсию, нет – довольствуйся малым. Это циничный подход", - сказал депутат. Миронов напомнил, что с каждым годом число ИПК, необходимых для получения страховой пенсии, возрастало, и если в 2020 году требовалось 18,6 балла, то в 2025 – не менее 30. "Более того, с каждым годом баллы все сложнее получить, повышаются требования к зарплате. Например, в прошлом году, чтобы набрать 10 баллов, нужно было зарабатывать более 185 тысяч рублей в месяц, в этом – уже 230 тысяч. При зарплате в 80 тысяч получишь меньше пяти ИПК", - добавил лидер партии.
общество, сергей миронов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов предложил отменить систему пенсионных баллов

Миронов предложил отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии.
"Система ИПК провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию. Справороссы предлагают отменить балльную систему и перейти к прозрачным критериям назначения пенсии", - сказал Миронов.
Он сообщил, что его партия предлагает, чтобы пенсии формировались исходя из трех прозрачных показателей: стаж, заработок и условия труда. Также депутат считает необходимым ввести широкие пенсионные льготы для медиков, педагогов, многодетных родителей.
По его словам, если россиянам не хватает баллов для назначения страховой пенсии, их можно докупить. "Цена на этот год – "всего" 60 тысяч рублей за балл. Есть эти деньги - покупай полноценную пенсию, нет – довольствуйся малым. Это циничный подход", - сказал депутат.
Миронов напомнил, что с каждым годом число ИПК, необходимых для получения страховой пенсии, возрастало, и если в 2020 году требовалось 18,6 балла, то в 2025 – не менее 30.
"Более того, с каждым годом баллы все сложнее получить, повышаются требования к зарплате. Например, в прошлом году, чтобы набрать 10 баллов, нужно было зарабатывать более 185 тысяч рублей в месяц, в этом – уже 230 тысяч. При зарплате в 80 тысяч получишь меньше пяти ИПК", - добавил лидер партии.
